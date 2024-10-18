Seydikemer Adalet Sarayı, Bakan Tunç'un katılımıyla açıldı - Son Dakika
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Seydikemer Adalet Sarayı, Bakan Tunç'un katılımıyla açıldı

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Seydikemer Adalet Sarayı, Bakan Tunç'un katılımıyla açıldı Bakan Tunç: "Yeni düzenlemelerde son aşamaya geldik" Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Muğla'nın Seydikemer ilçesinde Adalet Sarayı Açılış Töreni'ne katıldı.

18.10.2024 20:02
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Seydikemer Adalet Sarayı, Bakan Tunç'un katılımıyla açıldı

Bakan Tunç:

"Yeni düzenlemelerde son aşamaya geldik"

MUĞLA - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Muğla'nın Seydikemer ilçesinde Adalet Sarayı Açılış Töreni'ne katıldı. Burada yaptığı konuşmada Tunç, "Toplumda beklenti oluşturan denetimli serbestlik, koşullu salıverme, tutuklama sebepleri gibi birçok alanda yeni düzenlemeler getireceğiz" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un katıldığı Seydikemer ilçesinde bulunan Adliye Sarayı'nın açılışı dualar ile gerçekleştirildi. Tunç, Seydikemer Adalet Sarayı'nın açılış töreninde yaptığı konuşmada, "2002 müstakil adliye binası 78 idi. Bugün Seydikemer ile birlikte 367 müstakil adliye binasına ulaştık. İhtiyaca göre bunların sayısını artıracağız" dedi.

Bakan Tunç, kanunların ihtiyaca cevap vermediğini gördükleri anda Yargı Reformu Strateji Belgeleri ile mevzuatın güncellendiğini, Yargı Reformu Strateji Belgesi'ne ilişkin toplumun her kesiminden gelen görüşleri değerlendirdiklerini dile getiren Tunç, artık son aşamaya geldiklerini belirtti.

2024-2028 yıllarını kapsayan Yargı Reformu Strateji Belgesi'ni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kamuoyu ile paylaşmasının ardından yasamayı gerektiren kanunları, ilk paketi bütçeden önce meclise göndermeyi planladıklarını kaydeden Tunç, "Toplumda beklenti oluşturan denetimli serbestlik, koşullu salıverme, tutuklama sebepleri gibi toplumsal huzuru bozmaya yönelik bazı cezalar ve tutuklama sebepleri gibi bunlarda çözüm üretecek önemli düzenlemeleri inşallah önümüzdeki süreç içerisinde hayata geçireceğiz. Hedefimiz milleti suçludan korumak. Suç şebekeleriyle kararlı bir şekilde mücadele etmek. Terörün her türlüsünün kökünü kazıyıncaya kadar milletçe birlik beraberlik içerisinde mücadele etmek" dedi.

"Yargı mensupları 12 milyon dosyada karar veriyor"

Yargı mensuplarının yılda 12 milyon dosyanın kararını verdiğini açıklayan Tunç, şunları kaydetti:

"12 milyon dosyanın içerisinde eleştirilen kararlar da var. Hatalı olup temyizde düzeltilen kararlar da var. Yılda verilen 12 milyon kararın içerisinde birkaç olumsuz ya da eleştirilen bir karar nedeniyle tüm yargı teşkilatının töhmet altında bırakılmasını biz kabul edemeyiz. Yargı çalışanları gece gündüz çalışarak bu kararları veriyorlar. Vatandaşın hakkına bir an önce ulaşabilmesi için üstün gayret gösteriyorlar. Birkaç olumsuz kararı öne çıkararak Türkiye'nin yargı bağımsızlığı, tarafsızlığı konusunda seçimlerin, demokrasinin bile olmadığı ülkelerin gerisinde olduğunu söylemek büyük haksızlıktır. Eleştirilebilir ama bunu genelleyerek yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı konusunda bir sıkıntı varmış gibi göstererek bunun propagandasını yapmanın kasıtlı olduğunu söylemek istiyorum. Yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı konusunda tereddüdümüz olamaz"

"Hakimler, savcılar darbede halkının yanında oldu"

Bakna Tunç konuşmasının devamında, " 15 Temmuz'da darbe kalkışması oldu. FETÖ'nün darbe kalkışmasında o gece Cumhuriyet Savcıları milletinin yanında yer aldı. Evlerinde oturmadılar. Millet meydanlara onlar da adliyelere koştu. Darbeciler hakkında yakalama kararları verdi. Milletin hakkını, hukukunu savundu. Bugün YouTuber olmuş gazeteciler Türk yargısının bağımsız olup olmadığına ilişkin tartışma yapıyorlar. Siz önce geçmişinize bakın. Bu ülkenin hakim ve savcıları hukukun üstünlüğüne inanan, gecikmeyen adalet sisteminin tesisi için yoluna devam edecek. Bundan şüpheniz olmasın" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Seydikemer Adalet Sarayı, Bakan Tunç'un katılımıyla açıldı - Son Dakika

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