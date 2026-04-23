Seydikemer\'de 23 Nisan coşkusu yaşandı

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 106. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Seydikemer'de düzenlenen törenlerde bayram coşkusu yaşandı. Protokol üyeleri, vatandaşlar ve öğrenciler Atatürk Anıtı önünde bir araya gelerek anlamlı günde Ata'nın huzuruna çıktı.

Törene Seydikemer Kaymakamı Mustafa Dilekli, Seydikemer Cumhuriyet Başsavcısı Gülşen Arslan, İlçe Emniyet Müdürü Turgut Beder, İlçe Jandarma Komutanı İlker Bilim, siyasi parti temsilcileri, belediye başkan yardımcıları, kurum müdürleri, mahalle muhtarları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü çelengi Atatürk Anıtı'na sunuldu. Törenin ardından kutlamalar Seydikemer Kapalı Spor Salonu'nda devam etti. Salon programında öğrenciler tarafından şiirler okundu, halk oyunları gösterileri sergilendi ve birbirinden renkli etkinlikler sahnelendi. Çocukların bayram sevincine ortak olan protokol üyeleri, öğrencilerin hazırladığı gösterileri büyük beğeniyle izledi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen program, günün anlam ve önemine yakışır görüntülere sahne olurken, Seydikemer'de bayram coşkusu birlik ve beraberlik içerisinde kutlandı. - MUĞLA