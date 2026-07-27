Seydikemer'de Trafik Kazası: Bir Ölü, Bir Yaralı - Son Dakika
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Seydikemer'de Trafik Kazası: Bir Ölü, Bir Yaralı

Seydikemer\'de Trafik Kazası: Bir Ölü, Bir Yaralı
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Muğla'nın Seydikemer ilçesinde nişanlı çift kazada yaralanırken, biri hayatını kaybetti.

(MUĞLA) - Muğla'nın Seydikemer ilçesinde kontrolden çıkarak bağ evine çarpan otomobilin sürücüsü Semih Uçar hayatını kaybetti, nişanlısı Zeynep Yüksel yaralandı. Üç ay sonra evlenmeye hazırlandıkları öğrenilen çiftin sabah kahvaltısına gittiği belirtildi.

Kaza, Seydikemer ilçesine bağlı Uğurlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 27 yaşındaki Semih Uçar'ın kullandığı otomobil, virajda kontrolden çıkarak bağ evine çarptı.

Kazada Uçar hayatını kaybederken, otomobilde sıkışan 23 yaşındaki nişanlısı Zeynep Yüksel, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 40 dakika süren çalışmasının ardından kurtarıldı. Yüksel, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Semih Uçar'ın cenazesi, ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Fethiye Değirmenbaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi. Zeynep Yüksel'in hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Üç ay sonra evlenmeye hazırlandıkları öğrenilen çiftin sabah kahvaltısına için yola çıktığı belirtildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Seydikemer'de Trafik Kazası: Bir Ölü, Bir Yaralı - Son Dakika

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