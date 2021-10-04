Seydikemer'deki şükür yemeğinin bu yıl 19'uncusu düzenlendi - Son Dakika

Muğla'nın Seydikemer ilçesi Karadere Mahallesi'nde deniz kenarında bu yıl 19'uncusu yapılan şükür yemeğine binlerce kişi katıldı. Her sene gerçekleştirilen duada bu yıl da şükür yemekleri yenilip, hortum ve afetlere karşı dualar edildi.

Karadere Mahallesinde 2002 yılında denizde meydana gelen hortum büyük bir yıkımla bölge halkını etkiledi. Çok sayıda seraların zarar gördüğü afet sonrası, bir daha yıkıcı bir afet yaşanmaması adına 'şükür yemeği' düzenlendi. O günden bu yana imece usulü devam eden şükür yemeğinin bu yıl 19'uncusu gerçekleştirildi. Karadere Plajı'nda gerçekleşen şükür yemeğine Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz, Karadere Muhtarı Mustafa Özdemir ile binlerce vatandaş katıldı. Seydikemer Belediyesi'nin destekleri ve Karadere Mahallesi'ndeki vatandaşların imece usulü kazanlarda hazırladığı yemekler, duaya katılan vatandaşlara ikram edildi.

Yıllar öncesi başlatılan geleneği yaşatmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Karadere Muhtarı Mustafa Özdemir, "Yıllar öncesinde

çıkan bir hortumdan dolayı köyümüzde bir doğal afet oluştu. Çok sayıda seralarımız yıkıldı. Bu yüzden yıllar öncesi dedelerimiz tarafından başlatılan bir adet oldu. Biz de gençler olarak bu geleneği devam ettiriyoruz. Dileriz herkes devam ettirir" dedi.

Karadere Mahallesi'nde 19 yıldan bu yana devam eden geleneği gelecek nesillerin de devam ettirmesi gerektiğini belirten Başkan Otgöz, "19 yıldan bu yana bu gelenek devam ediyor. Muhtar Mustafa Özdemir'e teşekkür ediyorum. Rahmetli amcam Mehmet Otgöz başlatmıştı. O zamanlar 100-200 kişiyle başlayan dualı yemek şimdilerde 4 bin- 5 bin vatandaşımız katılıyor. Bu yemek birlik ve beraberlik içinde oluyor. Burada yapılan yemeklerin erzaklarında, yapılmasında bütün hanelerin katkısı çok büyük. Bunu sadece bir kişi yapmıyor, tüm Karadere halkı birlik beraberlik içerisinde yapıyor. Bu yemeğin yapılmasında emeği geçen başta muhtarlarım ve arkadaşlarım olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Bu geleneği, göreneği bizim devam ettirmemi lazım. 2002 yılında denizden bir hortum çıkmıştı. Önüne kattığı her şeyi Demirler Mahallesine kadar sürükleyip götürdü. Dua yapıldığı günden bugüne büyük bir afet olmuyor. Buna 'şükür' diyoruz. İnşallah gelecek nesiller de bu geleneği, göreneği devam ettirir" diye konuştu. - MUĞLA