Seyhan Belediye Başkanı Depremzedeleri Ziyaret Etti

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Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde Hatay'ın Defne ilçesindeki konteyner kentlerde yaşayan depremzedeleri ziyaret etti.

Başkan Akay, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde Defne'deki depremzelerle bir araya geldi. Akay ve Mavi Ekipler, depremzedelerin verdiği yaşam mücadelesine destek verdi. Depremzedelerin sorunlarını ve taleplerini de dinleyen Başkan Akay, depremlerin neden olduğu yıkımın yaralarının sarılması konusunda Seyhan Belediyesi'nin tüm olanaklarıyla dayanışmayı sürdüreceğini söyledi.

Seyhan Belediyesi'nin kendi tesislerinde ürettiği peynir, temel temizlik ürünleri, hijyenik ped, sebze fideleri, torf, kompostlar ile kış mevsiminin zorlu koşullarıyla mücadele için battaniye, mat ve sünger yataklar konteyner kentlerde yaşayan yurttaşlara dağıtıldı.

Seyhan Belediyesi Hizmet Binası ve Pınar Camisi önünde de dün depremlerde yaşamını yitiren yurttaşlar anısına lokma dağıtıldı.