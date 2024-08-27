Seyhan Belediyesi Afet Yönetimi Çalıştayı Düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Seyhan Belediyesi Afet Yönetimi Çalıştayı Düzenledi

Seyhan Belediyesi Afet Yönetimi Çalıştayı Düzenledi

Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Seyhan Belediyesi 2025-2029 Stratejik Planı ve Afet Yönetimi Çalıştayında afetle mücadelede birlikte hareket etmenin önemine dikkat çekerek, 'Afetlere karşı dirençli bir Seyhan oluşturmak için birlikte çalışacağız. Hep birlikte kriz yönetimini değil risk yönetimini ön planda tutacağız' dedi.

27.08.2024 15:22  Güncelleme: 15:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Seyhan Belediyesi 2025-2029 Stratejik Planı ve Afet Yönetimi Çalıştayında afetle mücadelede birlikte hareket etmenin önemine dikkat çekerek, "Afetlere karşı dirençli bir Seyhan oluşturmak için birlikte çalışacağız. Hep birlikte kriz yönetimini değil risk yönetimini ön planda tutacağız" dedi.

6 Şubat depremlerinde derinden yara alan kentlerden biri olan Adana'da Seyhan Belediyesi'nin afete yönelik çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda "Seyhan Belediyesi 2025-2029 Stratejik Planı ve Afet Yönetimi Çalıştayı" düzenlendi. Bazı sivil toplum kuruluşları ile TMMOB'a bağlı odaların başkan ve temsilcilerinin katıldığı çalıştayda açılış konuşmasını yapan Başkan Tekin, afetlerin toplum hayatının bir gerçeği olduğunu fakat insan hayatına etkisini en aza indirmenin ve güvenli yaşamı oluşturmanın birlikte çalışmaktan geçtiğini vurguladı.

Önceliğimiz 'risk yönetimi'

Afet öncesi yapılacak çalışmaların afet sonrası çekilecek acıların önüne geçeceğini anlatan Başkan Tekin, "Afetlere karşı dirençli bir Seyhan oluşturmak için birlikte çalışacağız. Hep birlikte kriz yönetimini değil risk yönetimini ön planda tutacağız. Doğanın dengesini bozan, insan hayatını riske atan, özensiz ve acımasız yaklaşımlarla mücadeleyi sürdürmeli ve gerekli önlemleri almalıyız. Önemli olan 'Risk Yönetimi' konusunu öncelemektir. Çünkü bunu yaptığımızda hasar ve kayıpları en aza indirebiliriz" diye konuştu.

Afet konusunda bütüncül yaklaşım önemli

Türkiye'de afetle mücadeleye yönelik birçok kanun ve plan olduğuna dikkat çeken Tekin, "Türkiye Afet Yönetimi Strateji Belgesi ve Eylem Planı, Türkiye Afet Riski Azaltma Planı, afet sonrası iyileştirme planları, 3194 sayılı imar, 4708 sayılı yapı denetim, 6306 sayılı afet riskli alanların dönüştürülmesi ve 5393 sayılı belediye kanunları gibi farklı mevzuatlar var. Risklerin azaltılması ve önlenmesi için tüm bunların bütüncül bir yaklaşımla ele alınması gerektiğini düşünüyoruz. Bunu başarabilmek bizi afetlere karşı güçlü kılar. Unutmamak gerekir ki afet yönetimi sadece bir kurumun değil, tüm toplumun sorumluluğundadır. Seyhan Belediyesi olarak halkımızın güvenliği için gerekli tüm önlemleri almayı, riskleri azaltmayı ve afetlere hazırlıklı olmayı bir öncelik olarak görüyoruz" dedi.

Toplumsal işbirliği ve dayanışma çağrısı

Yapılan çalıştayın özellikle birlik ve beraberlik çağrısı olduğuna vurgu yapan Başkan Tekin, "İnanıyorum ki birlikte oluşturacağımız yol haritası, sadece bugünü değil geleceği de güvence altına alacak. Hep birlikte hareket edersek, afetlere karşı daha güçlü bir Seyhan inşa edebiliriz. Bu süreçte, halka ulaşmanın ve onları bilgilendirmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Bu nedenle, mahalle mahalle gezip, vatandaşlarımızla birebir görüşüp onları afet konusunda bilgilendireceğiz. Afet bilinci oluşturmak, sadece belediyemizin değil hepimizin ortak görevi. Afet yönetiminde başarılı olmak sadece teknik çözümlerle değil aynı zamanda toplumsal işbirliği ve dayanışmayla mümkündür" şeklinde konuştu. - ADANA

Kaynak: İHA

Seyhan Belediyesi, Oya Tekin, Seyhan, adana, Yerel Haberler, Belediye, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Seyhan Belediyesi Afet Yönetimi Çalıştayı Düzenledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:33 Bakanlıktan geri adım Güzellik merkezi ve kadın kuaförleri pazar günü çalışabilecek Bakanlıktan geri adım! Güzellik merkezi ve kadın kuaförleri pazar günü çalışabilecek
14:07 Erdoğan “Boğaz’ı peşkeş çektiler“ dedi, İmamoğlu’ndan yanıt geldi: İnsanların yüzde 90’ı buna inanmaz Erdoğan "Boğaz'ı peşkeş çektiler" dedi, İmamoğlu'ndan yanıt geldi: İnsanların yüzde 90'ı buna inanmaz
13:43 Mardin’de madde bağımlısı baba tarafından işkence edilen çocuk kurtarıldı Mardin'de madde bağımlısı baba tarafından işkence edilen çocuk kurtarıldı
13:01 3 çocuğunu öldüren baba, boşanma aşamasındaki eşine “Sen büyük bir olayı duyacaksın“ demiş 3 çocuğunu öldüren baba, boşanma aşamasındaki eşine "Sen büyük bir olayı duyacaksın" demiş
12:57 Tüyler ürperten kaza: ’Her nefis ölümü tadacaktır’ dediği anda kazaya karıştı Tüyler ürperten kaza: 'Her nefis ölümü tadacaktır' dediği anda kazaya karıştı
08:30 49 ilde operasyon: 336 kişi gözaltına alındı 49 ilde operasyon: 336 kişi gözaltına alındı
08:26 Meteoroloji ve AFAD saat vererek uyardı İstanbul’a sağanak yağış geliyor Meteoroloji ve AFAD saat vererek uyardı! İstanbul'a sağanak yağış geliyor
07:58 İlk vakayı duyurdular bile ABD’de ’’Ölümcül Virüs’’ alarmı, tedavisi de yok İlk vakayı duyurdular bile! ABD'de ''Ölümcül Virüs'' alarmı, tedavisi de yok
07:44 Usta sanatçı Cihat Tamer’in oğlu hayatını kaybetti Usta sanatçı Cihat Tamer'in oğlu hayatını kaybetti
07:35 Aslan ölüm kalım maçında İşte Galatasaray-Young Boys karşılaşmasının muhtemel 11’leri Aslan ölüm kalım maçında! İşte Galatasaray-Young Boys karşılaşmasının muhtemel 11'leri
00:27 Mansur Yavaş’la ilgili paylaşımı nedeniyle Gülbin Tosun zorunlu izne çıkarıldı Mansur Yavaş'la ilgili paylaşımı nedeniyle Gülbin Tosun zorunlu izne çıkarıldı
22:53 Kimliğini vermeyen şahıs, polislere yumruk attı: 2 yaralı Kimliğini vermeyen şahıs, polislere yumruk attı: 2 yaralı
22:51 Şizofreni hastası genç ailesini bıçakladı: 4 yaralı Şizofreni hastası genç ailesini bıçakladı: 4 yaralı
22:15 İsrail işgal altındaki Gazze’de TRT kameramanını yaraladı İsrail işgal altındaki Gazze'de TRT kameramanını yaraladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2024 16:08:57. #1.13#
SON DAKİKA: Seyhan Belediyesi Afet Yönetimi Çalıştayı Düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement