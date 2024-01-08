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Seyhan Belediyesi İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Sosyal Destek Yardımı Yapıyor - Son Dakika
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Seyhan Belediyesi İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Sosyal Destek Yardımı Yapıyor

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, dezavantajlı gruplar başta olmak üzere tüm halka sosyal yardımlarla destek olduklarını ve bu desteğin devam edeceğini söyledi. Belediye, Halk Kart'tan 15 bin kişinin yararlandığını, İhtiyaç ve Gıda Bankası'ndan 1500 kişinin faydalandığını, 300 bin adet gıda kolisi dağıttığını, 750 bin porsiyon sıcak yemek ve 980 bin porsiyon sıcak çorba ikram ettiğini belirtti.

Seyhan Belediyesi İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Sosyal Destek Yardımı Yapıyor
08.01.2024 - 11:38,
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Seyhan Belediyesi ihtiyaç sahibi vatandaşlara sosyal destek yardımında bulunmaya devam ediyor.

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, vatandaşların tüm ihtiyaçlarını karşılamak için yoğun bir tempoyla görev yaptıklarını söyledi. Akay, "Hiç kimsenin yatağa aç girmediği bir Seyhan için başta dezavantajlı gruplar olmak üzere, tüm halkımıza sosyal yardımlarla destek olduk, olmaya devam edeceğiz" dedi.

15 bin halk kart kullanıcısı

Seyhan'ın yoksul nüfusun oldukça yoğun bir ilçe olduğuna işaret eden Başkan Akay, beş yıllık dönemde Halk Kart'tan 15 bin kişinin yararlandığını söyledi

750 bin porsiyon sıcak yemek

Hayırseverlerin bağışlarının gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşması amacıyla hizmete açılan İhtiyaç ve Gıda Bankası'ndan 1500 kişinin yararlandığını aktaran Başkan Akay, "İhtiyacı olan vatandaşlarımıza bugüne kadar 300 bin adet gıda kolisi dağıttık. Hiç kimsenin yatağa aç girmediği bir Seyhan için, aşevlerimiz aracılığıyla 750 bin porsiyon sıcak yemeği ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızla paylaştık. Yakınlarını kaybeden vatandaşlarımıza 380 bin porsiyon cenaze yemeği ile destek olup, onların acılarını paylaştık" diye konuştu.

980 bin porsiyon sıcak çorba

Eğitim araç gereçlerinden yoksun gençlere hizmet veren Bilgi Evlerine devam eden öğrencilere 210 bin porsiyon öğle yemeği ikram ettiklerini dile getiren Başkan Akay, " Adana'daki üniversitelerde öğrenim gören öğrencilerimize de öğle ve akşam olmak üzere toplamda 37 bin porsiyon sıcak yemek desteğinde bulunduk. Kış aylarında gün ağarmadan işine ve okuluna giden vatandaşlarımıza içini ikram ettiğimiz 980 bin porsiyon sıcak çorbayla ısıttık. Halkımıza sosyal yardımlarla destek olduk, olmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - ADANA

Kaynak: İHA
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