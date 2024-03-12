Seyhan Belediyesi\'nin İlk İftar Sofrası Pınar Mahallesi\'nde Kuruldu

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Seyhan Belediyesi'nin ilk iftar sofrası Pınar Mahallesi Kapalı Semt Pazarı'nda kuruldu. Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Ramazan boyunca 16 noktada iftar yemeğinin planlandığını belirterek, "Ramazan ayı birlik ve beraberliktir, paylaşmaktır, berekettir. Aşımız, paylaştıkça bereketlenir " dedi.

Mübarek Ramazan ayı boyunca her zaman olduğu gibi Seyhanlı yurttaşlarla buluşmayı tercih eden Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, "Pınar Kapalı Semt Pazarı'mızda yurttaşlarımızla bu yılın ilk iftar sofrasında buluştuk, Mübarek Ramazan'ın paylaşım duygularını hep birlikte yaşadık. Allah tutulan tüm oruçları kabul, birliğimizi daim etsin" dedi.

İlahiler, semazen ve tiyatro gösterileri ilgi gördü

Pınar Mahallesi'ndeki iftar programında ilahiler okundu, semazen gösterileri ile çocuklara tiyatro sergilendi. Seyhan halkının büyük ilgi gösterdiği iftar programlarının belirlenen noktalarda Ramazan boyunca düzenleneceğini vurgulayan Başkan Akay, " Mübarek Ramazan ayı boyunca, her zaman olduğu gibi değerli yurttaşlarımızla ortak duygular ile iftar sofralarımızda buluşacağız. Biz Seyhan halkıyla aşımızı, ekmeğimizi her zaman paylaştık. Bundan sonra da paylaşmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - ADANA