Adana Büyükşehir Belediyesi, Şakirpaşa Mahallesi\'nde iftar sofrası kurdu

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Adana Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının ilk gününde Seyhan ilçesinde kurduğu iftar sofrasında Şakirpaşa Mahallesi sakinlerini buluşturdu.

Adana Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı dolayısıyla her gün bir mahallede iftar programı düzenliyor. Ramazan ayının ilk gününde Seyhan ilçesine bağlı Şakirpaşa Mahallesi'nde kurulan iftar sofrasında vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Zeydan Karalar, mahalle sakinlerinin Ramazan'ını kutladı.

Karalar iftar programında, şunları söyledi:

"Mübarek ay bizim için büyük fırsat. Ramazan ayı, düşmanlığın, husumetin bir kenara bırakıldığı, insanların birbirine sarıldığı, küskünlüklerin sona erdirildiği bir ay olmalı. Kavgadan, küskünlükten, ayrışmadan kimseye yarar gelmez. Halkı ayrıştırmaya çalışanlara uymuyoruz, uymayacağız. İnsanlar farklı siyasi görüşlere sahip, farklı siyasi partilere mensup olabilir. Bunlar bizim ayrılık noktalarımız olmamalı. Çanakkale'de; Van'dan, Diyarbakır'dan, Trabzon'dan, Adana'dan ve Türkiye'nin dört bir yanından şehitlerimiz yatıyor. Ölüm bizi ayıramadı, siyaset mi ayıracak."