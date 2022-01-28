Üye Girişi
"Seyhan Sanat Evi" hizmeti açıldı - Son Dakika

"Seyhan Sanat Evi" hizmeti açıldı

28.01.2022 00:57
"Seyhan Sanat Evi" hizmeti açıldı

Seyhan Belediyesinin açtığı "Seyhan Sanat Evi" hizmete girdi.

Seyhan Belediyesinin açtığı "Seyhan Sanat Evi" hizmete girdi.

Yarıyıl tatilinin başlamasıyla birlikte Yeşilyurt Mahallesi'ndeki çok amaçlı tesis bünyesinde Yeşilyurt SEYMER'e bağlı olarak Seyhan Sanat Evi açıldı.

Seramikten cama, keçeden, makromeye birçok el sanatı kurslarının verileceği Seyhan Sanat Evi'nin ilk kursiyerleri ise öğrenciler oldu. Küçük öğrenciler katıldıkları Minik Eller Atölyesi'nde hem el becerilerini geliştirip hem de zamanlarını verimli ve eğlenceli geçirme olanağına kavuştu.

Seyhan Belediye Başanı Akif Kemal Akay, Yeşilyurt Çok Amaçlı Tesis bünyesinde hizmete giren alanların halkın ve kentin önceliklerine göre düzenlendiğini vurguladı. Başkan Akay, "Yeşilyurt Mahallemiz kısa sürede bilimin, inovasyonun, sanatın merkezi haline geldi. Başta gençlerimiz olmak üzere, tüm yurttaşlarımızı çok amaçlı tesisimizde hizmete açtığımız alanlara bekliyoruz. Seyhan'ımıza, Adana'mıza hayırlı uğurlu olsun" dedi. - ADANA

YORUMLAR
500

Yeşilyurt, Seyhan, Adana, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 'Seyhan Sanat Evi' hizmeti açıldı - Son Dakika


Suudi Arabistan, kararnameyle kuruluş tarihini 200 yıl geriye çekti Suudi Arabistan, kararnameyle kuruluş tarihini 200 yıl geriye çekti         
00:51
Hülya Koçyiğit'ten Fatma Girik'in cenaze töreninde dikkat çeken ifadeler: Atatürk ilkelerine bağlı cumhuriyet kadınlarıydık Hülya Koçyiğit'ten Fatma Girik'in cenaze töreninde dikkat çeken ifadeler: Atatürk ilkelerine bağlı cumhuriyet kadınlarıydık         
20:01
THY'nin Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat oldu THY'nin Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat oldu         
17:17
Sabah dışarıya çıkan komşular, korkunç manzarayla karşılaştı! Yaşlı adam balkona asılı olarak bulundu Sabah dışarıya çıkan komşular, korkunç manzarayla karşılaştı! Yaşlı adam balkona asılı olarak bulundu         
15:49
Gece kulüplerinde konsomatrislik yapan Gürcü kadın evinde ölü bulundu! Erkek arkadaşı gözaltında Gece kulüplerinde konsomatrislik yapan Gürcü kadın evinde ölü bulundu! Erkek arkadaşı gözaltında         
15:37
İlk mermiyi masa altından sıkmışlar! Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin nasıl gerçekleştiği ortaya çıktı! İlk mermiyi masa altından sıkmışlar! Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin nasıl gerçekleştiği ortaya çıktı!         
15:09
Ediz Hun'un zor anları! Fatma Girik'in tabutunu öpüp gözyaşları içinde veda etti Ediz Hun'un zor anları! Fatma Girik'in tabutunu öpüp gözyaşları içinde veda etti         
13:08
Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu kaybeden Ece Erken'den ilk sözler: Buna nasıl dayanacağım? Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu kaybeden Ece Erken'den ilk sözler: Buna nasıl dayanacağım?         
11:48
Almanya'nın Ukrayna'ya miğfer yardımı! Ukrayna bu yardımı 'şaka' olarak yorumlandı Almanya'nın Ukrayna'ya miğfer yardımı! Ukrayna bu yardımı 'şaka' olarak yorumlandı         
11:24
Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümüyle yıkılan Ece Erken'in yılbaşında ne demişti? Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümüyle yıkılan Ece Erken'in yılbaşında ne demişti?         
11:13
Doktor çiftin kanlı takı kavgası! Gelinin ses kaydı kan dondurdu: Vur, hepsini vur! Doktor çiftin kanlı takı kavgası! Gelinin ses kaydı kan dondurdu: Vur, hepsini vur!         
10:46
Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümünde yeni detaylar: İki el ateş edip yerde sürüklemişler Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümünde yeni detaylar: İki el ateş edip yerde sürüklemişler         
10:11
7 kurşunla öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun son sözleri "Lütfen beni kurtarın" olmuş! 7 kurşunla öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun son sözleri "Lütfen beni kurtarın" olmuş!         
09:21
Bircan Bali, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümünü gözyaşları içinde anlattı: 7 kurşunla öldürdüler Bircan Bali, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümünü gözyaşları içinde anlattı: 7 kurşunla öldürdüler         
09:00
Kaza yapan sürücü şoka girdi: Keşke ben ölseydim! Kazada ölen yok! Kaza yapan sürücü şoka girdi: Keşke ben ölseydim! Kazada ölen yok!         
08:39
İstanbul'da öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun Alaattin Çakıcı ile yakın ilişkisi! "Amcam" diyordu! İstanbul'da öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun Alaattin Çakıcı ile yakın ilişkisi! "Amcam" diyordu!         
08:38
Son dakika! Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi Son dakika! Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi         
07:31

Son Dakika Haberleri
00:49 Bardağı taşıran yorum! Fenerbahçeli yıldızın eşi, taraftarla birbirine girdi
00:43 Türkiye'den BM Güvenlik Konseyi'nin "Barış Gücü" kararına tepki
00:37 Tartışmalı atamaya Türkiye Uzay Ajansı'ndan yanıt geldi: Personelimiz teknik değil idari işlerin takibinde görevli
00:19 Dünyanın en zengin kulübü Marcao'yu istiyor
00:13 Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni detaylar! Polis, Drej Ali ve adamlarının peşinde
00:07 Eşinin ölümünün ardından Ece Erken'den ilk paylaşım! Cenaze detaylarını verdi
23:54 Bakan Karaismailoğlu'na İstanbul Havalimanı'nda çöken kargo tesisi soruldu!
23:43 Katar, Türkiye ve Taliban, Kabil Havalimanı'nın işletilmesinde anlaştı
23:36 Türkiye'den 16 yaş altı ve 55 yaş üstü vatandaşlar Libya'ya vizesiz gidebilecek
23:30 3 çocuk sahibi evli çift, kullandıkları traktörün devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2022 01:10:19. #1.11#
SON DAKİKA: "Seyhan Sanat Evi" hizmeti açıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement