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Seyir halindeki otomobil küle döndü

AYDIN - Aydın- Denizli karayolu üzerinde meydana gelen olayda seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürülürken, araç küle döndü.

Edinilen bilgiye göre, Aydın-Denizli karayolu üzerinde Nazilli Sevindikli Mahallesi mevkiinde seyir halindeki otomobil bir anda yanmaya başladı. Otomobil sürücüsü aracı emniyet şeridine çekerek yangını ihbarda bulundu. Alev topuna dönen otomobil Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülürken araç küle döndü. Otomobil sürücüsü olay yerine gelen 112 Sağlık ekiplerince dumandan etkilendiği için ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobilin yanması nedeniyle Aydın Denizli karayolunda ulaşım tek yönlü olarak trafiğe kapatıldı, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Yaklaşık 45 dakika süren soğutma çalışmalarının ardından karayolu trafiğe yeniden açıldı.

Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.