Sezai Karakoç, 5. vefat yılında İstanbul İl Kültür Müdürlüğünce kabri başında anıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Sezai Karakoç, 5. vefat yılında İstanbul İl Kültür Müdürlüğünce kabri başında anıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Sezai Karakoç, 5. vefat yılında İstanbul İl Kültür Müdürlüğünce kabri başında anıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap
Haberin Videosunu İzleyin
Sezai Karakoç, 5. vefat yılında İstanbul İl Kültür Müdürlüğünce kabri başında anıldı
Haber Videosu

Sezai Karakoç, vefatının 5. yılında İstanbul İl Kültür Müdürlüğü programıyla kabri başında dualarla anıldı. Programa İstanbul İl Kültür Müdürü Hüseyin Coşkun, Karakoç'un ailesi ve sevenleri katıldı; Coşkun, Karakoç'un fikirleri, şiirleri ve duruşuyla yaşayacağını söyledi.

Türk edebiyatının önemli şair, yazar ve mütefekkir Sezai Karakoç, vefatının 5'inci yıl dönümünde İstanbul İl Kültür Müdürlüğü tarafından düzenlenen programla kabri başında dualarla anıldı.

Şehzadebaşı Camii haziresinde bulunan Sezai Karakoç'un kabri başında gerçekleştirilen anma programına İstanbul İl Kültür Müdürü Hüseyin Coşkun, Karakoç'un ailesi ve çok sayıda seveni katıldı. Programda, Türk edebiyatı ve düşünce dünyasında önemli bir yere sahip olan Karakoç, dualarla yad edildi.

"Fikirleriyle, şiirleriyle, duruşuyla kıyamete kadar yaşayacak"

Anma programında konuşan İstanbul İl Kültür Müdürü Hüseyin Coşkun, Sezai Karakoç'u anmak ve anlamak için kabri başında bir araya geldiklerini belirterek, "Huzurlarınızda üstadımızın 5'inci vefat yıldönümünde onu anmak ve anlamak üzere kabri başındayız. Ruhu şad olsun. Hocamızdan Allah razı olsun. Hem tilaveti hem de duası vesilesiyle teşekkür ediyoruz. Üstadımızı burada bizden çok daha iyi bilenler, çok daha iyi tanıyan büyüklerimiz de var. Onların karşısında çok uzun cümleler kurmayacağım. Ama daha dün dediğimiz 5 yıl önce aramızda yaşayan, özellikle hatıratını okuduğumda büyük acılar çektiğim üstadımız, fikirleriyle, şiirleriyle, duruşuyla kıyamete kadar yaşayacak. Bizlere örnek bir hayat sergilemiştir. Gerçekten üstadımız, yetiştirdiği binlerce, milyonlarca, etkilediği gençler ve insanlarla önemli bir medeniyet inşa etmeye gayret gösterdi. Allah kendisinden razı olsun. Kabri başında duamızı ettik" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
Hüseyin CoşkunKültür SanatİstanbulEdebiyatGüncelYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Büşra Özdemir, AK Parti’ye geçişin ilk adımını attı Büşra Özdemir, AK Parti'ye geçişin ilk adımını attı
Yıllardır suyun içindeydi 30 yıl sonra ezan sesi duyuldu Yıllardır suyun içindeydi! 30 yıl sonra ezan sesi duyuldu
Konya’yı karıştıran yasak aşk skandalı Sonu iki taraf için de kötü bitti Konya'yı karıştıran yasak aşk skandalı! Sonu iki taraf için de kötü bitti
Tamir için geldi, banyoya gizli kamera yerleştirdi Tamir için geldi, banyoya gizli kamera yerleştirdi
Karşı odadaki personeli ağırlayan kaymakamın paylaşımı büyük tartışma yarattı Karşı odadaki personeli ağırlayan kaymakamın paylaşımı büyük tartışma yarattı
Netflix’in yeni dizisinde silah üzerindeki mesaj tartışma yarattı Netflix'in yeni dizisinde silah üzerindeki mesaj tartışma yarattı
Fenerbahçe’nin yıldızından şok veda Fenerbahçe'nin yıldızından şok veda!
Trump’ın son paylaşımı tedirgin etti Askerlerin görüntüsü savaş endişelerini artırdı Trump'ın son paylaşımı tedirgin etti! Askerlerin görüntüsü savaş endişelerini artırdı
15:28
Araştırma hastanesinde ortalık karıştı: Terbiyesizler, terörist miyim ben
Araştırma hastanesinde ortalık karıştı: Terbiyesizler, terörist miyim ben?
15:20
Dirk Kuyt’ın Fenerbahçe’den aldığı para belli oldu
Dirk Kuyt'ın Fenerbahçe'den aldığı para belli oldu
14:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kayıtsız kalamadığı pankart: İşte bizim farkımız budur
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kayıtsız kalamadığı pankart: İşte bizim farkımız budur
14:48
Memura ocakta yüzde 7,91 zam hesabı: Öğretmen ve polis ne kadar alacak
Memura ocakta yüzde 7,91 zam hesabı: Öğretmen ve polis ne kadar alacak?
14:45
Fatih Terim ABD’deki baloya korumalarla katıldı: Arkasından ayrılmadılar
Fatih Terim ABD'deki baloya korumalarla katıldı: Arkasından ayrılmadılar
14:12
Karadeniz’de yük gemisi battı 12 Türk mürettebatın tamamı kurtarıldı
Karadeniz'de yük gemisi battı! 12 Türk mürettebatın tamamı kurtarıldı
13:29
Fransa maçı sonrası 3 dakikalık toplantı: Sergen Yalçın salondan ayrıldı
Fransa maçı sonrası 3 dakikalık toplantı: Sergen Yalçın salondan ayrıldı
12:10
Karşı odadaki personeli ağırlayan kaymakamın paylaşımı büyük tartışma yarattı
Karşı odadaki personeli ağırlayan kaymakamın paylaşımı büyük tartışma yarattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2026 15:37:00. #7.13#
SON DAKİKA: Sezai Karakoç, 5. vefat yılında İstanbul İl Kültür Müdürlüğünce kabri başında anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android