SGK Binasının Tahsisine İtiraz - Son Dakika
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SGK Binasının Tahsisine İtiraz

SGK Binasının Tahsisine İtiraz
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BES ve diğer sendikalar, Dokuz Eylül SGM'nin üniversiteye tahsisini iptal ettirmek istiyor.

(İZMİR) - BES, Büro İş ve SGK-SEN üye ve yöneticileri, Dokuz Eylül Sosyal Güvenlik Merkezi binasının İzmir Demokrasi Üniversitesi'ne tahsis edilmesine ilişkin yaptıkları basın açıklamasında, kararın iptal edilmesini istedi.

Büro Emekçileri Sendikası (BES), Büro İş Sendikası ve SGK-SEN üye ve yöneticileri, mülkiyeti Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) ait Dokuz Eylül Sosyal Güvenlik Merkezi (SGM) binasının İzmir Demokrasi Üniversitesi'ne tahsis edilmesine ilişkin Dokuz Eylül SGM'den SGK İzmir İl Müdürlüğü önüne yürüyerek basın açıklaması yaptı. Açıklamayı Büro Emekçileri Sendikası Şube Yöneticisi Erdal Özçelik okudu.

Özçelik, açıklamada, Dokuz Eylül Sosyal Güvenlik Merkezi'nin SGK'nın en yeni, sağlam ve modern hizmet binalarından biri olduğunu belirterek "Mülkiyeti Sosyal Güvenlik Kurumuna ait olan ve Konak bölgesinde her gün yüzlerce yurttaşımıza kesintisiz kamu hizmeti sunan Dokuz Eylül Sosyal Güvenlik Merkezi, elimizdeki en yeni, sağlam ve modern hizmet binalarından biridir. Ancak bu bina; 'kiralama' kılıfı altında, şeffaflıktan uzak bir süreçle İzmir Demokrasi Üniversitesine devredilmek, kurumumuz ise fiilen tasfiye edilmek istenmektedir" dedi.

Tahsis sürecinin kısa süre önce SGK Yönetim Kurulu tarafından olumsuz değerlendirildiğini belirten Özçelik, "Daha birkaç hafta önce SGK Yönetim Kurulu'nun kendisi tarafından olumsuz değerlendirilen bu kiralama ve tahsis konusu, olağan toplantı düzeni dahi beklenmeden yangından mal kaçırırcasına yeniden gündeme getirilmiş ve jet hızıyla onaylanmıştır. SGK Yönetim Kurulu; konu personelin hakları, çalışma koşulları veya güvenliği olduğunda kapıları kapatırken, sıra kurumun en değerli binasını devretmeye geldiğinde olağanüstü bir bürokratik hız sergilemektedir. Yönetim Kurulu'nun bu tutumu açık bir çift standart örneğidir" ifadelerini kullandı.

"ELİMİZDEKİ EN SAĞLAM VE GÜVENLİ BİNA"

İzmir'in deprem riski yüksek bir kent olduğuna dikkati çeken Özçelik, "Deprem riski yüksek olan İzmir'de, SGK'nın Konak'taki mevcut binalarının birçoğu güçlendirme bekleyen riskli yapılardır. Elimizdeki en sağlam ve güvenli binanın SGK çalışanlarının ve hizmet alan vatandaşların elinden alınarak personelin riskli yapılara zorlanması İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatına tamamen aykırıdır. Üstelik bu bina, öğrencilere derslik yapılmak için değil; İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörlüğü ve idari birimlerince kullanılmak üzere devredilmektedir. Rektörlük makamının konforu değil, çalışanların can güvenliği ve halkın nitelikli hizmet alması üstün kamu yararıdır" dedi.

İZMİRLİLERE ÇAĞRI

Dokuz Eylül SGM'nin stratejik bir merkez olduğunu ifade eden Özçelik, tahsis kararının kamu hizmetini olumsuz etkileyeceğini savunarak şunları söyledi:

"Dokuz Eylül SGM; İzmir genelindeki tüm emeklilik işlemlerinin yürütüldüğü, yaşlı, emekli, dul ve yetim aylıklarının bağlandığı stratejik bir merkezdir. Bu merkezin boşaltılması kamu hizmetinin aksamasına ve vatandaşın doğrudan mağdur olmasına yol açacaktır. Dev arşivlerin, dijital sistem odalarının ve teknolojik altyapının taşınması, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'na aykırı olarak ağır bir kamu zararı doğuracaktır. Sendikal ayrım gözetmeksizin bir araya gelen SGK emekçileri olarak idareye, SGK Yönetim Kuruluna ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına sesleniyoruz: Şeffaflıktan uzak, hukuki dayanaktan yoksun ve kurumsal kapasitemizi küçülten bu tahsis kararını derhal iptal edin. Tahsis kararından vazgeçilmediği takdirde; yürütmeyi durdurma talepli iptal davası başta olmak üzere tüm hukuki yollara başvuracağımızı ve sendikal eylemliliğimizi kararlılıkla sürdüreceğimizi beyan ediyoruz. Tüm SGK çalışanlarını ve İzmir halkını bu haklı mücadelemizi desteklemeye davet ediyoruz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel SGK Binasının Tahsisine İtiraz - Son Dakika

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