SGK'dan Kayıt Dışı İstihdama Mücadele Vurgusu - Son Dakika
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SGK'dan Kayıt Dışı İstihdama Mücadele Vurgusu

SGK\'dan Kayıt Dışı İstihdama Mücadele Vurgusu

SGK Mersin İl Müdürü Ali Koç, bu yılki 'Sosyal Güvenlik Haftası' temasının kayıt dışı istihdamla mücadele olduğunu açıkladı.

13.05.2025 16:00
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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Mersin İl Müdürü Ali Koç, 'Sosyal Güvenlik Haftası'nın bu yılki ana temasının 'kayıt dışı istihdamla mücadele' olduğunu söyledi.

SGK İl Müdürü Ali Koç, 'Sosyal Güvenlik Haftası' münasebetiyle yaptığı yazılı açıklamada, farklı sosyal güvenlik sistemlerinin 16 Mayıs 2006 tarihinde yürürlüğe giren yasa ile Sosyal Güvenlik Kurumu çatısı altında toplandığını, bu nedenle 16 Mayıs'ı içine alan haftanın 'Sosyal Güvenlik Haftası' olarak kutlandığını hatırlattı.

Bu yılın ana temasının 'sosyal güvenlik ve kayıt dışı istihdamla mücadele' olduğunu belirten Koç, "Ülkemizde oldukça gelişmiş bir sosyal güvenlik sistemi bulunmaktadır. Ancak bu sistemden faydalanmanın temel şartı, kayıtlı çalışmaktır. Sosyal güvenliğin bu denli önemli olmasına rağmen, bazı vatandaşlarımızın hala sosyal güvencesi bulunmamaktadır. Bunun başlıca nedenlerinden biri de kayıt dışı istihdamdır. Sigortasız çalışan bireyler; iş kazası, meslek hastalığı, hastalık, analık gibi sigorta kapsamındaki yardımlardan yararlanamaz, yaşlılık, malullük aylığı, iş göremezlik ödeneği, işsizlik maaşı, kıdem ve ihbar tazminatı gibi birçok yasal haktan mahrum kalırlar. Aynı zamanda bu bireylerin aileleri de ölüm aylığı veya iş göremezlik geliri gibi haklardan yararlanamaz ve mağdur olurlar" dedi.

İşverenler açısından da kayıt dışı istihdamın haksız rekabete neden olduğunu, ekonomik düzeni bozduğunu ve yapılan denetimlerde kayıt dışı istihdam tespit edilmesi durumunda, işverenlerin ciddi para cezaları ve diğer hukuki yaptırımlarla karşı karşıya kalabileceklerini söyleyen Koç, "Devlet açısından bakıldığında ise önemli ölçüde prim ve vergi kaybı yaşanmakta, çalışan-emekli dengesi bozulmakta, sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirliği tehlikeye girmekte ve gelir dağılımında adaletsizlik meydana gelmektedir" ifadelerini kullandı.

Sosyal Güvenlik Kurumu olarak kayıt dışı istihdamla mücadele amacıyla birçok strateji geliştirildiğine dikkat çeken Koç, şöyle devam etti; "Bu kapsamda kurum işlemlerinin çoğu elektronik ortama aktarılmış, işlem süreçleri kısaltılmış ve kırtasiyecilik azaltılmıştır. Kurumlar arası veri paylaşımı stratejisi ile bankalar ve kamu kurumları vatandaşlara ait mesleki bilgileri toplayarak periyodik olarak kurumumuza iletmektedir. Denetim öncesinde işverenlere gönderilen bilgilendirme yazıları ile hak ve yükümlülüklerin hatırlatılması, rehberlik anlayışını güçlendirmiştir. İşverenlerin primlerin düzenli ödemesini teşvik etmek ve mali yüklerini azaltmak amacıyla uygulanan teşvik düzenlemeleri, daha fazla kişinin sigortalı çalışmasına katkı sağlamakta ve özellikle dezavantajlı kesimlere istihdam imkanı sunmaktadır." - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel SGK'dan Kayıt Dışı İstihdama Mücadele Vurgusu - Son Dakika

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