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SGK'dan vatandaşlara uyarı! Adres bilgilerinin sisteme eklenmesi gerekiyor - Son Dakika

SGK'dan vatandaşlara uyarı! Adres bilgilerinin sisteme eklenmesi gerekiyor

02.02.2022 12:34

Sosyal Güvenlik Kurumu, vatandaşlara sağlık hizmetlerine erişimde herhangi bir olumsuz durumla karşılaşmamaları adına ve daha iyi hizmet alabilmeleri için adres bilgilerini ekleme uyarısında bulundu.

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) yapılan yazılı açıklamada, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na göre, kişilerin SGK'nin hizmetlerinden yararlanabilmesi için Türkiye'de ikamet zorunluluğu bulunduğu anımsatıldı.

"ADRES BİLGİLERİNİN GÜNCELLENMESİ GEREKİYOR"

Genel Sağlık Sigortası'na ait hak sahipliği işlemlerinin, Türkiye'de ikamet edildiğine dair Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Adres Kayıt Sisteminde (AKS) yer alan bilgileri esas alınarak yapıldığı belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Genel Sağlık Sigortalısı sayılanların sağlık aktivasyon işlemlerinin sistemsel düzenlemeleri, elektronik ortamdaki AKS adres bilgileri kontrol edildikten sonra yapılacağından kişilerin adres bilgilerini güncellemesi gerekiyor. Sağlık hizmetlerinden yararlanmak isteyenler, adres kaydı güncelleme işlemlerini e-Devlet üzerinden veya en yakın nüfus müdürlüklerinden yaptırabiliyor. Adres bilgilerini güncellemeyen vatandaşlar SGK'nin sunmuş olduğu sağlık hizmetlerinden yararlanamayacak."

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Genel Sağlık Sigortası, Sosyal Güvenlik Kurumu, Türkiye, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Yerel SGK'dan vatandaşlara uyarı! Adres bilgilerinin sisteme eklenmesi gerekiyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: SGK'dan vatandaşlara uyarı! Adres bilgilerinin sisteme eklenmesi gerekiyor - Son Dakika
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