SGK Emekçileri Artan İş Yüküne Dikkat Çekiyor - Son Dakika
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SGK Emekçileri Artan İş Yüküne Dikkat Çekiyor

SGK Emekçileri Artan İş Yüküne Dikkat Çekiyor

Büro Emekçileri Sendikası Erzurum İl Temsilcisi Kaplan, SGK Binası önünde tek başına ve tek kişilik bir basın açıklaması yaparak, artan iş yüküne dikkat çekti. SGK emekçilerinin düşük ücretle çalıştırıldığını ve geleceklerinde emeklilik görülmediğini belirten Kaplan, somut adımların atılmasını beklediklerini ifade etti.

23.05.2024 14:28
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Büro Emekçileri Sendikası Erzurum İl Temsilcisi Kaplan, SGK Binası önünde tek başına ve tek kişilik bir basın açıklaması yaptı.

Büro Emekçileri Sendikası(BES) Erzurum Temsilcisi Namık Kemal Kaplan, tek başına hak arayarak Sosyal Güvenlik Kurumu önünde basın açıklaması metnini okudu, artan iş yüküne dikkat çekti.

Kaplan, milyonlara hizmet eden ve EYT'nin bütün yükünü sırtında taşıyan sosyal güvenlik emekçilerine teşekkür edilmesi bir yana; yol, yemek, personel servisi, izin, fazla mesai ücreti ve benzeri kazanılmış haklarının verilmemesi ile karşı karşıya olduklarını belirterek," Ne çabuk unutuldu, EYT sürecinde sosyal güvenlik emekçilerinin sabah, akşam hafta sonu demeden fedakarca çalışırken bakanların sorumsuz açıklamaları yüzünden vatandaşla karşı karşıya kalmaları. Çabuk unutuldu EYT sürecinde verilen ikramiye, uzmanlık, 3600 Ek gösterge sözleri. Oysaki 2022 Yılında 689 bin 523 kişiye emekli aylığı bağlanırken, EYT Yasası gereğince 2023 Yılında 2 milyar 484 bin 335 kişiye emekli aylığını bu vaatleri yapan ve sözlerinde durmadan kaybolan bakanlar değil olağanüstü gayretle sosyal güvenlik emekçileri bağlamışlardır." dedi.

"SGK emekçileri somut adım bekliyor"

SGK emekçilerinin 85 milyona kişiye 32 bin 981 çalışan ile hizmet verdiğini vurgulayarak, "2009 Yılında 682 aktif sigortalıya bir SGK personeli düşerken bugün bu rakam 760 aktif sigortalıya bir personel olarak gerilemiştir. Bu da EYT yasası olmasa dahi Sosyal Güvenlik Kurumu'nun artan iş yüküne göre personel sayısının yetersiz olduğunun açık göstergesidir. Sosyal Güvenlik Kurumu personeli kamu kurumları arasında en düşük ücretle çalıştırılmaktadır. Tamamı üniversite mezunu olan, yıllarca KPSS'ye hazırlanarak yüksek puanlarla ataması yapılan SGK Emekçileri açlık sınırındaki bir ücretle çalıştırılmaktadırlar. Milyonlarca vatandaşa hizmet veren onların emekli aylığını bağlayan sosyal güvenlik emekçilerinin geleceğinde emeklilik görülmemektedir."şeklinde konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Erzurum, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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