Sıcak Havada Çocukların Baraj Keyfi

Patnos'ta yaz mevsiminin etkisini iyice göstermesiyle birlikte hava sıcaklıklarının 40 derecelere kadar çıkması, özellikle çocukları farklı serinleme arayışlarına yöneltti. Bu durumun en belirgin adreslerinden biri ise bölgedeki Patnos Barajı oldu. Okulların kapanmasının ardından boş zamanlarını değerlendirmek isteyen çocuklar, yükselen sıcaklıkların etkisinden kurtulmak için baraj gölüne akın ederek hem serinleme fırsatı yakalıyor hem de keyifli zaman geçiriyor. Son zamanlarda bölgede artış gösteren sıcak hava dalgası, barajı sadece yerel halk için değil, çevre ilçelerden gelenler için de bir cazibe merkezi haline getirmiş durumda. Özellikle su kenarında geçirdikleri anlar, çocukların sıcak günleri daha kolay ve eğlenceli şekilde atlatabilmesine yardımcı oluyor. Patnos Barajı, serinlemek isteyen birçok kişi için doğal bir rahatlama alanı olma özelliği taşıyor. - AĞRI