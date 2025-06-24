Sıcak Havalarda Sürücülere Uyarı - Son Dakika
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Sıcak Havalarda Sürücülere Uyarı

Sıcak Havalarda Sürücülere Uyarı
24.06.2025 11:31
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Uzmanlar, sıcak hava nedeniyle dalgın kalan sürücüleri trafik kazalarına karşı uyarıyor.

Hava sıcaklıkları artarken, yola çıkan sürücüleri direksiyon başında sıcak hava nedeniyle meydana gelebilecek dalgınlık ve kazalara karşı uyaran uzmanlar, yolculuk esnasındaki hayati tedbirlere dikkat çekiyor.

Yaz tatilinin başlamasıyla birçok kişi tatil için yolculuk yapmaya başladı. Trafik kazalarının arttığı tatil dönemlerinde alınan önlemlerle trafik kazalarının azaltılması hedefleniyor. Uzmanlar, sürücülere sıcaklık nedeniyle bunaltıcı havalarda oluşan 'dalgınlık' için uyarıda bulundu.

"Sürücülerimizin kesinlikle yorgun, dalgın ve uykusuz olarak araç kullanmamaları gerekiyor"

Uzun yola çıkacak sürücülerin kesinlikle yorgun, dalgın ve uykusuz olarak araç kullanmamaları gerektiğini belirten ileri sürüş uzmanı Ramazan Ceylan, "Yaz aylarının gelmesiyle yolculuklar artmakta. Dolayısıyla sıcak havalardan dolayı sürücülerimiz etkilenebiliyor. Sürücülerde sıcak havalarda yolculuk esnasında bunalma sonucu dalgınlık olabiliyor ve kazalarla sonuçlanabiliyor. Sürücülerimizin kesinlikle yorgun, dalgın ve uykusuz olarak araç kullanmamaları gerekiyor. Araçlarının, markasının, modelinin iyiliği, kalitesi burada sadece konforu etkileyeceğinden, diğer türlü kazalara sebebiyet vermeyeceği anlamı çıkmaz. 'Benim aracım çok iyi, fren sistemi çok iyidir, lastikleri çok iyi, aracım şu markadır' gibi söylemlere kapılmamak gerekiyor. Neticede trafikte tüm araçlar seyir halindedir. Sizin aracınızın veya şoförlüğünüzün, sürücünüzün çok iyi olması önemli değil. Diğer araç kullanıcılarının size zarar verme ihtimali de var. Dolayısıyla bunlara güvenerek hız sınırlarını kesinlikle aşmamalı ve buna dikkat etmeleri gerekmektedir. Bir kazaya davetiye çıkarmamak için elimizden geldiğince bütün gayretimizle, trafik kurallarına uymamız gerekiyor" dedi.

"Mola sürelerine dikkat edin, kurallara uyun"

Sürücülerin araç bakımlarına dikkat etmelerini, sık mola vermelerini tavsiye eden Ceylan, "İlk olarak kesinlikle araçların bakımları ön planda bulunuyor. Sürücülerimizin yolculuk sırasında kesinlikle mola sürelerine dikkat etmeleri, daha sık mola vermelerini tavsiye ederiz. Araçlarımızın eğer kliması varsa ve aktifse bunları uygun şekilde çalıştırmaları ve rahat bir yolculuk yapmaları gerekiyor. Bir diğer nokta ise giyilen kıyafetler de önemli. Sürücüleri sıkmayacak, sıkıntıya sokmayacak şekilde bol ve rahat kıyafetlerini giymeleri gerekiyor. Aynı zamanda araçlarında kesinlikle motor soğutma suyu için yedek bir su bulundurmalarını tavsiye ederiz. Herhangi bir sıkıntıya mahal vermeyecek şekilde araçlarında bulundurulması kendi menfaatlerine olacaktır. Bu sebeple bunların yanı sıra kesinlikle işaret ve işaretçilere, hız sınırlarına kesinlikle uymaları gerekir. Telefonu kesinlikle araç kullanırken kullanmama noktasında dikkat etmeleri gerekiyor. Hız sınırlarına, yoldaki trafik levhalarına uymaları kendi menfaatlerine olacaktır. Netice itibariyle sadece kendimiz seyahat etmiyoruz, araçta yolcularımız da bulunuyor. Bunların da sorumlulukları bize ait ve bunun yanı sıra diğer yol kullanıcılarını da tehlikeye atmayacak şekilde araçlarımızın uygun zamanda uygun hızlarda seyrini devam ettirmemiz gerekir" diye konuştu. - KONYA

Kaynak: İHA

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