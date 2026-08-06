Sıcaklardan Kaçış: Ali ve Yavru Kangal Varilde Serinledi

Sivas'ta sıcaklardan bunalan 12 yaşındaki Ali Yıldız, su dolu varilde yavru Kangal köpeği ile birlikte serinledi.

Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, Sivas'ta da etkisini sürdürüyor. Kavurucu sıcaklar, soğuk iklim şartlarına uyumlu yapılarıyla bilinen Kangal köpeklerini de olumsuz etkiliyor. Bunaltıcı havadan etkilenen 12 yaşındaki Ali Yıldız ise hem kendisini hem de yavru Kangal köpeğini serinletmek için ilginç bir yol buldu. Kangal çiftliğinde bir varili suyla dolduran Ali, yavru köpeği ile suyun içerisinde vakit geçirdi. Varilde serinleyen çocuk ile yavru Kangal'ın görüntüleri ise yürekleri ısıttı.

"İkimiz de gerçekten çok mutluyuz"

Muhammet Ali Yıldız, sıcaklardan bunaldığı için böyle bir yöntem bulduğunu söyleyerek, "Bu son günlerde hava çok sıcak. Yavru Kangal ve ben de sıcaklardan bunaldık. Serinlemek için varilin içerisine su doldurduk. Daha sonra ise içerisine girerek serinlemeye başladık. Yavru Kangalımız ve ben güzelce serinledik. İkimiz de gerçekten çok mutluyuz. Bütün yavrularımızı su dolu varilin içerisinde serinletiyoruz. Bu şekilde rahatlıyorlar, sakinleşiyorlar. Bu sayede sıcaktan bunalmıyorlar" dedi.