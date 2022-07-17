Sıcaktan bunalan İstanbullular soluğu sahillerde aldı - Son Dakika
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Sıcaktan bunalan İstanbullular soluğu sahillerde aldı

17.07.2022 16:36

Sıcaktan bunalan İstanbullular soluğu sahillerde aldı İstanbul'da hava sıcaklıklarının artmasıyla vatandaşlar soluğu sahillerde aldı.

Sıcaktan bunalan İstanbullular soluğu sahillerde aldı

İSTANBUL - İstanbul'da hava sıcaklıklarının artmasıyla vatandaşlar soluğu sahillerde aldı. Arnavutköy sahili serinlemek isteyen ve kendini denize atanlarla doldu.

Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte İstanbullular sahillere akın etti. Sıcaktan bunalıp soluğu Arnavutköy Sahili'nde alan bazı vatandaşlar balık tutarken, bazıları ise serinlemek için kendini denize bıraktı.

Boğazın akıntısına karşı yüzen bir grubun kendi aralarında eğlendiği görülürken, bir köpeğin de denize girerek serinlediği anlar tebessüm ettirdi.

"Her yaz burada böyle bir keyfimiz var"

Arnavutköy Sahili'nde denize girenlerden Mehmet Büyük, "İstanbul'da havalar güzelleşince, burada denize girmek keyifli oluyor. Meşhur akıntı, hem serinliyoruz hem de arkadaşlarımızla birbirimizi görüp sohbet etme imkanı buluyoruz. Su serinletici, gayet güzel. Her yaz burada bizim böyle bir keyfimiz vardır. Güzellikle geçiyor böyle. Bilmeyenler için biraz sıkıntılı olabilir yani tavsiye etmem. Biz biliyoruz, burada doğduk, burada büyüdüğümüz için nerede, nasıl yüzeceğimizi biliyoruz. Yine de güzel yani serinletici" dedi.

14 yaşındaki Eren Ali Altıntaş ise "Burası gayet güzel aslında, ben beğeniyorum. Buraya babamla geldim. Hafif bir korkumuz var her şey hakkında ama olumsuz olmamak lazım. Her zaman pozitif düşünmeniz gerekir" şeklinde konuştu.

"Uzak ama gelmeye değer bir yer"

Sahilin güzel ve temiz olduğunu söyleyen Bayram Can, "Burayı şöyle tavsiye ediyorum yüzme bilmeyenler gelmesin. Aşırı derecede akıntı var ama yüzme bilenler için güzel bir yer. Her sene gelmeye çalışıyorum, uzun zamandır gelmiyordum ama geçen yılla beraber bu sene geldim. Şirinevler'de oturuyorum ben. Uzak ama gelmeye değer bir yer. Manzara olarak, tarihi bir yer olarak da çok güzel. Dostlar edindim, geliyorum yani her sene gelmeye çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

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Sıcak havadan bunalan vatandaşlar soluğu sahilde aldı Sıcak havadan bunalan vatandaşlar soluğu sahilde aldı Sıcak havalardan bunalan vatandaşlar serin ve sulak alanların yolunu tuttu Sıcak havalardan bunalan vatandaşlar serin ve sulak alanların yolunu tuttu
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sıcaktan bunalan İstanbullular soluğu sahillerde aldı - Son Dakika

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