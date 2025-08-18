Şiddet Olaylarına Önlem Gündemde - Son Dakika
Şiddet Olaylarına Önlem Gündemde

18.08.2025 17:45
Bakan Tunç, 18 yaş altı faillerin karıştığı şiddet olayları için yeni düzenlemeler yapılacağını açıkladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Ahmet Minguzzi evladımızın kaybı ve benzer olayların ardından, özellikle 18 yaş altı faillerin karıştığı şiddet olayları, üzerinde titizlikle durmamız gereken bir konu haline gelmiştir" dedi.

Bakan Tunç, Ankara'da 23 yaşındaki Hakan Çakır'ı öldüren 14 ve 17 yaşındaki iki kardeş ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Tunç, yakalanan şüpheliler hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 'kasten öldürme' suçundan başlatılan soruşturmanın çok yönlü olarak yürütüldüğünü ve 4 şüphelinin Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandığını açıkladı. Aynı zamanda Tunç, 18 yaş altı faillerin karıştığı şiddet olaylarının üzerinde titizlikle durulması gerektiğini belirtti.

"18 yaş altı faillerin karıştığı şiddet olayları, üzerinde titizlikle durmamız gereken bir konu haline gelmiştir"

Bakan Tunç, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Ankara'nın Keçiören ilçesinde meydana gelen ve Hakan Çakır adlı genç kardeşimizin hayatını kaybetmesine yol açan elim olay, hepimizi derinden üzmüştür. Olayın ardından yakalanan şüpheliler hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 'kasten öldürme' suçundan başlatılan soruşturma çok yönlü olarak yürütülmekte olup, 4 şüpheli Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır. Hayatını kaybeden kardeşimize Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Şiddet, kimden gelirse gelsin, kime yönelirse yönelsin asla kabul edilemez. Ahmet Minguzzi evladımızın kaybı ve benzer olayların ardından, özellikle 18 yaş altı faillerin karıştığı şiddet olayları, üzerinde titizlikle durmamız gereken bir konu haline gelmiştir."

"Kapsamlı düzenlemeler gündemimizdedir"

Çocukların suça sürüklenmesini engellemek ve toplumun huzurunu korumak amacıyla soruşturma, kovuşturma ve infaz aşaması ile ilgili olarak Türk Ceza Kanununda ve bazı kanunlarda yeni düzenleme ihtiyacı doğduğunu belirten Tunç, "15-18 yaş grubu çocuklar için, TCK'nın 31. maddesinde öngörülen ceza indirim oranlarının gözden geçirilmesi, çocuklara veya bakıma muhtaç bireylere yönelik sistematik kötü muamelelerin cezalarının artırılması, aile yükümlülüklerinin ihlaline dair suçların yaptırımlarının güçlendirilmesi, sosyal inceleme raporlarının çocuk davalarında zorunlu hale getirilmesi ve gerekçesiz olarak alınmamasının önlenmesi, çocuk hükümlülerin cezalarının çocuk kapalı cezaevlerinde infaz edilmesi ve iyileşme durumunda eğitimevlerine ayrılabilmesi, çocuklar hakkında verilen koruyucu ve destekleyici tedbirlerin etkin uygulanması için kurumlar arası koordinasyonun artırılması, ihmal veya gecikme gösteren kamu görevlilerine yaptırım öngörülmesi, çocuğun yararına alınan tedbir kararlarına aykırı hareket eden anne, baba veya sorumlular hakkında etkin yaptırımlar uygulanması gibi kapsamlı düzenlemeler gündemimizdedir" ifadelerini kullandı.

"Taslak çalışmamızı milletvekillerimizin takdirlerine arz edeceğiz"

Amacın, bir yandan çocuğun üstün yararını gözetirken diğer yandan toplumun güvenliğini sağlamak olduğuna değinen Bakan Tunç, "Çocuklarımızı suça sürüklenmekten korumak, mağduriyetlerin önüne geçmek ve ailelerimizin böylesi acıları bir daha yaşamamasını sağlamak için adımlarımızı kararlılıkla atacağız. Üzerinde hassasiyetle durduğumuz düzenlemeleri tüm paydaşlarla istişare ederek en kısa sürede tamamlayacak ve taslak çalışmamızı yasama yılının başlamasıyla birlikte milletvekillerimizin takdirlerine arz edeceğiz" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

