Şiddet Sağlık ve Eğitimi Tehdit Ediyor

(İZMİR) - Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN) Genel Başkanı Ahmet Kandemir, "Can güvenliği olmadan sağlık hizmeti de eğitim hizmeti de verilemez" dedi.

AHESEN Genel Başkanı Ahmet Kandemir, 17 Nisan 2012'de hayatını kaybeden Dr. Ersin Arslan'ın ölüm yıl dönümünde yaptığı açıklamada aradan geçen yıllara rağmen sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenemediğini vurgulayarak, "Ne yazık ki caydırıcı ve etkin çözümler üretilemediği için hem aile sağlığı merkezlerinde hem de hastanelerde şiddet olayları devam etmektedir" dedi.

"Şiddet sağlıktan taştı, okullara sıçradı"

Son günlerde Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırılarına dikkat çeken Kandemir, şiddetin artık yalnızca sağlık çalışanlarını değil, öğretmenleri ve öğrencileri de hedef aldığını ifade etti.

"Doktorların, ebe ve hemşirelerin yanı sıra artık çocuklarımız ve öğretmenlerimiz de şiddetin tam ortasında kalmaktadır" diyen Kandemir, eğitim kurumlarında da ciddi güvenlik açıkları bulunduğunu söyledi."

"Okullar da ASM'ler de korumasız"

Kandemir, sağlık ve eğitim hizmetlerinin sürdürülebilirliği için güvenliğin temel şart olduğunu vurgulayarak, "Can güvenliği olmadan sağlık hizmeti de eğitim hizmeti de verilemez. Aynı şekilde vatandaşlarımızın ve çocuklarımızın bu kurumlara güvenle ulaşmasını sağlamak devletin asli görevidir" dedi.

"Şiddet yasası acil çıkarılmalı"

Kandemir, AHESEN'in çözüm önerilerini ise şu şekilde sıraladı:

"Sağlıkta ve eğitimde şiddeti önleyecek caydırıcı ve etkin bir yasa acilen çıkarılmalıdır. Şiddet uygulayanlar tutuklu yargılanmalı, cezalar ertelenmeden en üst sınırdan verilmelidir. Şiddetin boyutuna göre kamu hizmetlerinden yararlanma kısıtlanmalıdır. Toplumda şiddeti öven ve teşvik eden kişi ve içeriklere cezai yaptırımlar uygulanmalıdır. Çocukların şiddet içerikli oyun ve yayınlara erişimi etkin şekilde denetlenmelidir."

Kandemir, hayatını kaybeden sağlık çalışanları ve öğretmenlerin meslek şehidi olduğunu vurgulan Kandemir, "Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası olarak sağlıkta şiddetin sona ermesi için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Şiddete maruz kalan tüm öğretmen, öğrenci ve velilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, ülkemize başsağlığı diliyoruz" dedi.