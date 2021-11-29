Şiddetli esen rüzgar sebebiyle yola uçan çatı, motorcunun kafasına düştü - Son Dakika

İstanbul'da sabah saatlerinden bu yana etkisini gösteren şiddetli lodos hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Kentin birçok noktasında ağaç devrilmeleri ve çatı uçmaları yaşanırken Başakşehir'de yola savrulan bir parça trafikte seyreden motokuryenin başına geldi. Şaşkınlık yaşayan kurye motoruyla kaldırıma devrildi, o anlar ise kameraya yansıdı.

130 KİLOMETRE HIZA ULAŞTI

Fırtınanın Beylikdüzü ilçesinde 130 kilometre hıza kadar çıktığı belirtilirken, öğlen saatlerinden itibaren yağmur da etkisini göstermeye başladı. Beylikdüzü'nde bulunan bir sitenin dış cephe parçası şiddetli rüzgar nedeniyle uçtu. Kopan parçalardan bazıları park halindeki araçların üzerine düştü. Olayda yaralanan olmazken, site önüne şerit çekilerek önlem alındı.