Şiddetli Fırtına Somonları Derelere Sürükledi

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(ARTVİN) - Artvin'in Hopa ilçesinde şiddetli fırtına, somon balığı kafesini parçaladı ve onlarca somon derelere aktı. Olayın duyulmasının ardından bölge halkı oltalarını alarak Kapisre ve Sundura derelerine akın etti.

Hopa'da etkili olan fırtına, denizdeki balık kafeslerine zarar verirken, fırtına sonucu parçalanan bir somon balığı kafesi kıyıya sürüklendi. İçerisinde onlarca Türk somonu, deniz akıntısıyla birlikte Arhavi'deki Kapisre Deresi ve Sundura Deresi'ne taşındı.

Arhavili bir vatandaş, Kapisre Deresi'nde cep telefonu kamerasıyla çektiği videoda, "Balıkçı arkadaşlar somon peşinde ve Hopa'da 2 tane kafes patlamış, vatandaşlar berketten istifade etmeye çalışıyor" dedi.

Yöre halkı, oltalarını alarak derelere akın etti.