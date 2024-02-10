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Şiddetli rüzgar aydınlatma direğini devirdi: 1 yaralı

Keşan'da aydınlatma direğinin üstüne düştüğü tarım aracının sürücüsü yaralandı

EDİRNE - Keşan'da, şiddetli rüzgar nedeniyle Muammer Aksoy Caddesi'ndeki aydınlatma direğinin üzerine devrildiği tarım aracının sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre; Muammer Aksoy Caddesi'ndeki bir aydınlatma direği, rüzgar nedeniyle yoldan geçen tarım aracının üzerine devrildi. Tarım aracının sürücüsü çenesinden yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü olay yerine gelen ambulans ile Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Aydınlatma direği de belediye ekiplerince kaldırıldı.