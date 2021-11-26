Şiddette karşı karakola başvur, avukatını iste - Son Dakika

Malatya Barosu, kadınların şiddet görmeleri halinde karakola başvurup avukatın istenmesini önerdi. Malatya Barosu bu konuda billboardlara afiş astı.

Malatya Barosu tarafından yapılan açıklamada, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Haftası. Kadınlarımız kendilerini zayıf ve güçsüz hissetmelerinden dolayı haklarını aramıyorlar çekiniyorlar. Ama arkalarında Baro gibi güçlü bir kurumun olduğunu bilirlerse kendi mağduriyetlerini gidermek açısından harekete geçebilirler. Bizim kadın hakları komisyonumuz var. Direk Baroya başvurabilirler. Vatandaşlarımız özelliklede kadınlarımız haklarını bilmiyor. Vatandaşlarımızın Baroların avukat desteğinde bulunduklarından haberi yok. Bu konuda bizde bir şeyler yapmak adına Adliye Sarayında Basın açıklaması gerçekleştirdik. Ayrıca Büyükşehir Belediyemiz ile görüştük. Bunu hem panolardan hem de diğer kanallardan duyurmak istedik. Malatya Barosu kadına yönelik şiddetle mücadele de öncü olmaya devam edecek. İlan panolarını Baromuza tahsis eden ve iş birliğine destek olan Malatya Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi. - MALATYA