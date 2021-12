"Şiddettin olmadığı bir Ataşehir için çalışıyoruz" - Son Dakika

Ataşehir Belediyesi ve Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu arasında, şiddete uğrayan kadınlara destek olmak ve federasyon bünyesinde hizmet veren "Aile İçi Şiddet Acil Yardım Hattı"nı Ataşehir'de yaygınlaştırmak üzere bir protokol imzalandı.

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu, bu protokolle, Aile İçi Şiddet Acil Yardım Hattı olan (0212) 656 96 96 ve 0549 656 96 96 numaralı hattın bilinirliğinin artırılması amacıyla Ataşehir Belediyesi'nin tüm iletişim kanallarını kullanarak çalışmalar yürütecek.

Ataşehir'de yaşayan yurttaşlar, şiddet vakalarında ihtiyaç duydukları hukuksal, psikolojik ve sosyal konularda yardım hattını 7 gün 24 saat arayarak, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu'na bağlı destek mekanizmalarına yönlendirilecek.

Ataşehir Belediye Hizmet Binası'nda gerçekleşen imza törenine, Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Orhan Çerkez ile Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü katıldı.

Ataşehir Belediyesi'nin kadınlara yönelik şiddetle mücadele konusunda örnek çalışmalar gerçekleştirdiğini dile getiren Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Orhan Çerkez, "Her toplumda mücadele edilen sosyal sorunların başında gelen şiddetin en yoğun uygulandığı kesimlerin başında maalesef kadınlar gelmektedir. Geçtiğimiz hafta Belediye Başkanımız Battal İlgezdi, Ataşehir'de yaşayan her sosyal kesimden kadının korunması, desteklenmesi ve güçlendirilmesi amacıyla Kadın Dayanışma Merkezi'ni hizmete açarak her zaman kadınların yanında olduğumuzu bir kez daha gösterdi. Ataşehir Belediyesi olarak, şiddetin her türüne karşı koyan bir anlayış ile çalışmalarımızı yürütüyoruz. Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu ile birlikte kadına yönelik şiddetin nedenleri ve sonuçları üzerinde çalışmalar yaparak çözüm arayışları içinde olmayı sürdürerek, şiddetin olmadığı bir Ataşehir için çalışacağız" diye konuştu.

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü, protokol hakkında, "Bizim için bu protokollerin önemi yerel yönetimlerin kadına karşı şiddetin önlenmesinde ortaya koyduğu iradedir. Ataşehir Belediyesi de bu anlamda çok önemli bir adım atarak, bizimle iş birliği içinde oldu. Bu nedenle Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'ye, Başkan Yardımcısı Orhan Çerkez'e ve emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Acil Yardım Hattı'nın temel noktası kadınların şiddete uğradıklarında ya da şiddet öncesinde nerelere başvurabilecekleri, nasıl yardım alabilecekleri konusunda uzman ekiplerden yardım alabilmesine dayanıyor. Federasyon olarak Türkiye'nin dört bir yanında protokoller imzalayıp ağımızı her geçen gün daha da genişletiyoruz. Buradan sonraki süreçlerde Türkiye'yi şiddetsiz bir ülke yapma gayesiyle yola devam edeceğiz" dedi.

Acil yardım hattı nedir

Aile İçi Şiddet Acil Yardım Hattı, 2014 yılında itibaren Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu tarafından işletilmektedir. Türkiye'de kadına karşı şiddetle mücadeleyi önleme ve müdahaleye yönelik olarak çalışan ilk ve tek acil yardım hattıdır. Hattı arayarak destek talebinde bulunan kadınlar istek, talep ve ihtiyaçları doğrultusunda şiddet konusunda uzman psikolog, sosyal ve hukuksal alanlarda ilgili kurum ve kuruluşlara yönlendirilirler. Konunun takibi yapılarak kadınların şiddet gördükleri ortama geri dönmemeleri ve daha fazla zarar görmelerinin engellenmesine yönelik önlemler alınır. Gizlilik esaslı olarak çalışan Acil Yardım Hattı (0212) 656 96 96 ve 0549 656 96 96 numaralı telefonlardan hizmet vermektedir. - İSTANBUL