Sıddık Naci Eren, Vefatının 7. Yıl Dönümünde Anıldı

Balıkesir'in manevi şahsiyetlerinden biri olan Uşşaki Vakfı'nın son lideri Sıddık Naci Eren, vefatının 7. yıl dönümünde mezarı başında dualarla anıldı. Balıkesir Başçeşme Mezarlığı'nda düzenlenen anma törenine Türkiye'nin birçok ilinden gelen sevenleri yoğun ilgi gösterdi.

Törende, Kur'an-ı Kerim tilaveti okunurken, dualar edilerek Sıddık Naci Eren'in manevi mirası yad edildi. Anmaya eski Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı ve aynı zamanda Eren'in damadı olan Zekai Kafaoğlu da katıldı.

Katılımcılar, Sıddık Naci Eren'in Balıkesir ve Türkiye genelindeki dini ve manevi hizmetlerini rahmet ve minnetle andı. Programın mezarlık kısmı, yapılan duaların ardından sona erdi. - BALIKESİR