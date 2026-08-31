Çöp konteynırı tutuştu, temizlik işçisi anında müdahale etti

Bilecik'in en işlek caddesinde bulunan bir çöp konteynırına atılan sigara izmariti sebebi ile çıkan yangın temizlik işçisinin müdahalesiyle söndürüldü.

Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez Atatürk Bulvar Bankalar mevkiinde bulunan çöp konteynırlarında, atılan sigara izmariti sonrası yanmayan başladı. Dumanları gören Bilecik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde görevli Mehmet Keskin eline aldığı bir kovasına su doldurarak, alevin üzerine dökerek büyümeden söndürdü.