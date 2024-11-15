Sığırcıkların Dansı Elazığ\'da Görsel Şölen Yarattı

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Sığırcık sürülerinin dansı görsel şölen oluşturdu

ELAZIĞ - Elazığ'da sığırcık sürülerinin dansı görsel şölen oluşturdu.

Elazığ'ın Güneykent Mahallesi'nde görülen sığırcık sürüleri, akşam saatlerine doğru gökyüzü semalarında uçtu. Sergiledikleri figürlerle adeta dans eden sığırcıklar, ani dönüş hareketleriyle izleyenlerin dikkatini çekti. İzleyenlerin mest eden kuşlar bir süre sonra gözden kayboldu.