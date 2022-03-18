Şiir ve kompozisyon yarışmasının sonuçları açıklandı - Son Dakika
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Şiir ve kompozisyon yarışmasının sonuçları açıklandı

18.03.2022 13:48
Şiir ve kompozisyon yarışmasının sonuçları açıklandı

DÜZCE (İHA) – Düzce Müftülüğü 18 Mart Çanakkale Zaferi sebebi ile liseler arası şiir, ortaokullar arası kompozisyon yarışması düzenledi.

DÜZCE (İHA) – Düzce Müftülüğü 18 Mart Çanakkale Zaferi sebebi ile liseler arası şiir, ortaokullar arası kompozisyon yarışması düzenledi. Yarışmanın sonuçları ise belli oldu.

Düzce Müftülüğü, lise ve ortaokul öğrencilerine yönelik 18 Mart Çanakkale Zaferi sebebi ile liseler arası şiir ortaokullar arası kompozisyon yarışması düzenledi. İl genelinde bir çok okuldan öğrencinin katılım sağladığı yarışmanın sonuçları ise belli oldu. Buna göre liseler arası Çanakkale Ruhu temalı şiir yarışmasında Merkez ilçede Düzce Fen Lisesi öğrencisi Mehmet Akif Avcı birinci, Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Yusuf Enes Kuzu ikinci ve Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Hümeyra Akbaş üçüncü oldu. İl finali sonuçlarında ise Düzce Fen Lisesi'nden Mehmet Akif Avcı il birincisi olurken, Kaynaşlı İmam Hatip Lisesi öğrencisi Damla Bulut il ikincisi ve Çilimli Anadolu Lisesi öğrencisi Rümeysa Gülşer il üçüncüsü oldu.

Kompozisyon yarışmasına bir çok öğrenci katıldı

Ortaokul öğrencilerine yönelik düzenlenen kompozisyon yarışmasına ise il genelinde binlerce öğrenci katılım sağladı. 18 Mart Çanakkale zaferi kapsamında yüreklerde akif, dillerde hürriyet temalı kompozisyon yarışmasında Düzce merkez ilçede Mustafa Kemal Ortaokulu öğrencisi Kayra Eylül Gökmen birinci, özel bir kolej öğrencisi Zeynep Demiroğlu ikinci ve Necmi Hoşver Ortaokulu öğrencisi Özlem Asan ise üçüncü oldu. İl finali sonuçlarına göre Akçakoca İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Belis Buğlem Gülbahar il birincisi, Kaynaşlı Anadolu Kalkınma Vakfı Ortaokulu öğrencisi Esra Aydın il ikincisi ve Merkez Mustafa Kemal Ortaokulu öğrencisi Kayra Eylül Gökmen il üçüncüsü oldu. - DÜZCE

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Şiir ve kompozisyon yarışmasının sonuçları açıklandı - Son Dakika


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