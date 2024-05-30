Siirt Cumhuriyet Başsavcısı Tuğan Sarıca, 30. kez kan bağışında bulundu

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Siirt Adliyesinde kan bağışı kampanyasına hakim ve savcılar katılım sağlarken Cumhuriyet Başsavcısı Tuğan Sarıca, 30'uncu kan bağışını yaptı.

30'uncu kez kan bağışında bulunan Siirt Cumhuriyet Başsavcısı Tuğan Sarıca'ya Siirt Türk Kızılay Şube Başkanı tarafından gümüş madalya ve beratı takdim edildi. Başsavcı Sarıca, bir ünite kanın üç can kurtarabileceğini belirterek, "Kan bağışı önemlidir. Kan bağışlayarak hem insanlığın rızasını alacağız hem de memleketimize, milletimize sahip çıkmış olacağız. Ben de kendim kan bağışlayarak bu vazifeyi yapmanın mutluluğunu içerisinde hissediyorum" dedi.

Türk Kızılay Siirt Şube Başkanı Nihat Altunç ise etkinlik kampanyasında yaptığı konuşma sırasında Siirt Cumhuriyet Başsavcısı Tuğan Sarıca'ya kan bağışına yönelik ilgi ve destekleri dolayısıyla teşekkür etti. - SİİRT