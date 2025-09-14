Siirt\'in Şeref Günü kutlandı

Cumhuriyetin kurucusu gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 16. Kolordu Komutanı olarak Siirt'e gelişinin yıl dönümü olan, "14 Eylül Siirt'in Şeref Günü" törenlerle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk anıtında düzenlenen törende çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Dr. Kemal Kızılkaya, daha sonra şeref defterini imzaladı. Törene Vali Kızılkaya'nın yanı sıra il protokolü, askeri ve mülki erkan, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı. - SİİRT