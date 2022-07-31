Siirt'te yer altından gelen ürkütücü sesler köylüleri uykusuz bırakıyor - Son Dakika
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Siirt'te yer altından gelen ürkütücü sesler köylüleri uykusuz bırakıyor

31.07.2022 10:13
Siirt'te yer altından gelen ürkütücü sesler köylüleri uykusuz bırakıyor

Siirt merkeze bağlı Meydandere köyünde iki haftadan beri gece aniden yer altından gelen sesler köy halkını tedirgin ediyor.

Siirt merkeze bağlı Meydandere köyünde iki haftadan beri gece aniden yer altından gelen sesler köy halkını tedirgin ediyor. Sesin patlama sesini andırdığını söyleyen vatandaşlar, sesin kaynağının bulunması için yardım istiyor.

Yer altından gelen seslerin ürkütücü olduğunu ifade eden Meydandere Köyü Muhtarı Necmettin Baykara, yer altından gelen patlama sesi nedeniyle köylülerin geceleri uyuyamadıklarını dile getirdi. Baykara, "Burada iki haftadır bazı sıkıntılar oluyor. Bu sıkıntılar nedeniyle yer altında bir mayın gibi sesler geliyor. Garip sesler. O esnada bütün köy halkı tedirgin oluyor. Bütün evler sallanıyor, o sallantıda bütün köy tedirgin oluyor. Gece yattığım zaman saat 2 civarında bir baktım bir mayın sesi geldi. Bütün köy korkudan kalktı. Bütün köy halkı endişelidir. 2-3 sefer oldu, bunu herkes duyuyor. Bunun neticesini almak istiyoruz neyin nesidir" dedi.

Geceleri yer altından çıkan sesler nedeniyle uyuyamadığı için nöbet tuttuğunu söyleyen köy sakinlerinden Sabri Yıldırım, köy kalkının ve kendisinin yer altından gelen sesler nedeniyle tedirgin olduklarını söyledi. Yıldırım, "72 yaşındayım böyle korkunç bir ses görmemişim. Saat 12.00'de, 01.00'de, 02.00'de böyle derin derin bir ses geliyor. Herkes benim evimin altından bu ses geldi diyor. Herkes evden kaçıp sonra evine bakıyor, evde hiçbir şey yok. O kadar korkunç bir sestir. Gece yatmıyoruz, nöbet tutuyoruz. Köy halkı tedirgindir. Küçük büyük herkes diyor 'Bu ne olacak?' Herkes korkuyor bu derin patlamadan" diye konuştu.

İbrahim Şen adlı köylü ise, "Gecenin 00.00'da bir patlama sesi geldi. Evler titredi, millet uykudan uyandı, kendilerini dışarı attı. Millet bu ses nedir diye bağırdı. Millet korkudan uyuyamadı. İki kere oldu, millet korkudan geceleri uyuyamıyor. İki kere sallandılar. 170 hane korkudan uyuyamıyor geceleyin. Bu ses yerin altından geliyor. Çok büyük bir ses geliyor. Allah devletimize zeval vermesin. Bu konuya bir çözüm bulmasını istiyoruz" şeklinde konuştu. - SİİRT

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Kaynak: İHA

Meydandere, Siirt, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Siirt'te yer altından gelen ürkütücü sesler köylüleri uykusuz bırakıyor - Son Dakika

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