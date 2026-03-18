Siirt\'te 18 Mart Şehitleri Anma Günü kutlandı

Siirt'te 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferinin 111. yıl dönümü dolayısıyla tören ve konferans düzenlendi.

İl Garnizon Komutanlığı Şehitliğinde gerçekleştirilen tören, şehitler anıtına çelenk sunulmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Aziz şehitlerin anısına yapılan saygı atışının ardından, Vali Dr. Kemal Kızılkaya Şehitlik Anıt Defterini imzaladı. Ensar Cami imam hatibi Ramazan Toprak tarafından okunan Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İl Müftü Yardımcısı İbrahim Ensari tarafından aziz şehitler için dua okundu. Anma programı, Siirt İl Milli Eğitim Müdürlüğü konferans salonunda devam etti. Şehitler için saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başlayan törende Marmara Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından Çanakkale konulu oratoryo ve tiyatro gösterisi, ilk ve ortaöğretim kurumları arasında düzenlenen resim, şiir ve hikaye yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin düzenlendi.

Törenlere Vali ve Belediye Başkan Vekili Dr. Kemal Kızılkaya ve eşi Nurten Kızılkaya, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mustafa Er, il protokolü, kurum amirleri, şehit ve gazi dernekleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit aileleri, gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. - SİİRT