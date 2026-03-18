Siirt'te 18 Mart Şehitleri Anma Günü kutlandı - Son Dakika
Siirt'te 18 Mart Şehitleri Anma Günü kutlandı

Siirt\'te 18 Mart Şehitleri Anma Günü kutlandı
18.03.2026 15:23  Güncelleme: 15:24
Siirt'te 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferinin 111. yıl dönümü dolayısıyla tören ve konferans düzenlendi.

Siirt'te 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferinin 111. yıl dönümü dolayısıyla tören ve konferans düzenlendi.

İl Garnizon Komutanlığı Şehitliğinde gerçekleştirilen tören, şehitler anıtına çelenk sunulmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Aziz şehitlerin anısına yapılan saygı atışının ardından, Vali Dr. Kemal Kızılkaya Şehitlik Anıt Defterini imzaladı. Ensar Cami imam hatibi Ramazan Toprak tarafından okunan Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İl Müftü Yardımcısı İbrahim Ensari tarafından aziz şehitler için dua okundu. Anma programı, Siirt İl Milli Eğitim Müdürlüğü konferans salonunda devam etti. Şehitler için saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başlayan törende Marmara Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından Çanakkale konulu oratoryo ve tiyatro gösterisi, ilk ve ortaöğretim kurumları arasında düzenlenen resim, şiir ve hikaye yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin düzenlendi.

Törenlere Vali ve Belediye Başkan Vekili Dr. Kemal Kızılkaya ve eşi Nurten Kızılkaya, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mustafa Er, il protokolü, kurum amirleri, şehit ve gazi dernekleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit aileleri, gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. - SİİRT

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Siirt'te 18 Mart Şehitleri Anma Günü kutlandı - Son Dakika

160 bin TL’ye satın aldığı arsada tarihi cami kalıntıları çıktı, eli kolu bağlandı 160 bin TL'ye satın aldığı arsada tarihi cami kalıntıları çıktı, eli kolu bağlandı
Tarihte eşi benzeri yok Tüm maçlar 2,5 alt bitti Tarihte eşi benzeri yok! Tüm maçlar 2,5 alt bitti
Trump’tan Küba açıklaması: Çok yakın zamanda adım atacağız Trump;'tan Küba açıklaması: Çok yakın zamanda adım atacağız
O Ses Türkiye şampiyonu Emre Sertkaya 10 yıl sonra ortaya çıktı O Ses Türkiye şampiyonu Emre Sertkaya 10 yıl sonra ortaya çıktı
Tabancayla video çekerken kendini öldürdü Tabancayla video çekerken kendini öldürdü
Bir annenin feryadı Uyuşturucu bağımlısı oğlu için yardım çağrısında bulundu Bir annenin feryadı! Uyuşturucu bağımlısı oğlu için yardım çağrısında bulundu

16:46
Osimhen’e büyük ayıp
Osimhen'e büyük ayıp
16:33
Savaş daha da şiddetlenecek: İran, 3 ülkeyi açıkça tehdit etti: Vuracağız
Savaş daha da şiddetlenecek: İran, 3 ülkeyi açıkça tehdit etti: Vuracağız
16:21
Şampiyon ilan edilince sokaklara döküldüler
Şampiyon ilan edilince sokaklara döküldüler
15:44
Akın Gürlek’ten Özgür Özel’e: Oraya niye uğradın, açıkla
Akın Gürlek'ten Özgür Özel'e: Oraya niye uğradın, açıkla
15:17
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, ateşkes için ABD ve İsrail’e şart koştu
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, ateşkes için ABD ve İsrail'e şart koştu
13:29
İsrail Savunma Bakanı Katz: İran İstihbarat Bakanı öldürüldü
İsrail Savunma Bakanı Katz: İran İstihbarat Bakanı öldürüldü
SON DAKİKA: Siirt'te 18 Mart Şehitleri Anma Günü kutlandı - Son Dakika
Advertisement
