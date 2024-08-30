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Siirt'te 30 Ağustos Zafer Bayramının 102. yılı coşkuyla kutlandı

SİİRT - 30 Ağustos Zafer Bayramının 102'inci yıl dönümü Siirt'te düzenlenen törenle kutlandı.

Siirt 15 Temmuz Demokrasi Meydanı önünde başlayan törende saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından bayraklar göndere çekildi. 15 Temmuz Demokrasi Meydanında düzenlenen programda günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajının da okunduğu Zafer Bayramı etkinlikleri, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen tekvando ve folklor gösterisi ile devam etti.

Tören askeri geçitle sona erdi.