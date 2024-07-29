Siirt'te 5 kişi bir motosiklete bindi

Yerel

Siirt'te şaşkına çeviren görüntüler: 5 kişi bir motosiklete bindi

SİİRT - Siirt'te bir motosiklete binen 5 kişi görenleri şaşkına çevirdi.

Siirt 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda iki kişilik motosiklete 5 kişinin binmesi görenleri hayrete düşürdü. O anlar vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Bisiklete güçlükle sığan 5 kişiden birinin ön boşlukta durduğu ve motosiklet direksiyonunu tutmak zorunda kaldığı görüldü. Şahıslar, yoldan geçen sürücülerin şaşkın bakışları arasında yolculuk yapmaya devam etti.