Siirt\'te Fener Alayı Coşkusu

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Siirt'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde fener alayı yürüyüşü düzenlendi.

Siirt'te Cumhuriyet Bayramı'nın 101. yılı kutlamaları çerçevesinde yüzlerce vatandaş ve kent protokolünün katılımıyla fener alayı yürüyüşü gerçekleştirildi. Siirt Üniversitesi Merkez Kampüsü önünden başlayan yürüyüş, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na kadar devam etti. Yürüyüşe çevredeki vatandaşlar da ellerindeki Türk bayraklarıyla destek verdi. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda İstiklal Marşı'nın okunmasıyla yürüyüş sona erdi. - SİİRT