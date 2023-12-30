Siirt\'te sağlık çalışanları Filistin\'e yapılan saldırılara dikkat çekmek için sessiz yürüyüş yapıyor

Siirt'te görev yapan sağlık çalışanları, Filistin'e yapılan saldırılara dikkat çekmek amacıyla 7 haftadır "sessiz yürüyüş" yapıyor.

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları devam ederken, kentte görevli sağlık çalışanları da 7 haftadır "sessiz yürüyüş" gerçekleştirerek saldırılara dikkat çekmek için protestolarını sürdürüyor.

Güres Caddesi'nde bir araya gelen çok sayıda sağlık çalışanı adına basın açıklamasında bulunan Dr. Elif Karasu, İsrail'in işlediği zulmü lanetleyerek Gazze'deki katliamların hız kesmeden devam ettiğini söyledi.

"Maalesef geçtiğimiz hafta Siyonizmin ve ABD'nin ülkemizdeki maşaları olan terör örgütleri, alçak saldırıları ile 12 kahraman askerimizi şehit ettiler" diyen Dr. Karasu, öfkeye öfke, acıya acı eklendiğini dile getirdi.

Hain saldırıların, Siyonist işgalcilerin uzun vadedeki emellerinin Anadolu topraklarına olduğunu bir kez daha hatırlattığını belirten Karasu, "Kudüs davasının yalnızca Filistinlilerin değil, her Müslüman'ın derdi olması gerektiğini tekrar ispat etti" dedi.

Grup yapılan basın açıklamasının ardından dağıldı. - SİİRT