Siirt\'te şehitler için mevlit okundu

Siirt'te 10 Nisan Polis Haftası ile Türk Polis Teşkilatının 181'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla, şehit polisler başta olmak üzere tüm şehitler ve gaziler için mevlit okutulup dualar edildi.

Hacı Fethi Serin Camisinde gerçekleştirilen programa, Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Dr. Kemal Kızılkaya, İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk, kurum müdürleri, şehit yakınları, gaziler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, emniyet mensupları ve vatandaşlar katıldı. Programda Kur'an-ı Kerim tilaveti okunarak şehitler için dualar edildi. Programın ardından Vali Kızılkaya, cami çıkışında vatandaşlar ve emniyet mensuplarıyla sohbet etti. - SİİRT