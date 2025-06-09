Siirt'te trafo yangını paniğe neden oldu

SİİRT - Siirt'in Kurtalan ilçesinde elektrik trafosunda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Yangın, öğle saatlerinde Fırat Mahallesi Çarşamba Pazarı yakınlarında bulunan bir apartmanın elektrik trafosunda yangın çıktı. Olay yerine ihbar üzerine itfaiye ve DEDAŞ ekipleri sevk edildi. Ekiplerin zamanında müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alındı.