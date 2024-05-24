Siirt\'te AFAD, UMKE ekiplerine depremde arama ve kurtarma eğitimi verdi

Yerel

Siirt'te Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının "100 Bin Arama Kurtarma Personeli Projesi" çerçevesinde UMKE ekiplerine depremde arama ve kurtarma eğitimi verildi.

Siirt AFAD İl Müdürlüğü tarafından UMKE ekiplerine AFAD eğitim alanlarında ekip oluşumu ve organizasyonu, lojistiği, intikali, güvenliği, olay yeri yönetimi ve koordinasyonu, olay yerinde personelin davranış prensipleri, raporlama ve geri bildirim, tahliye ve tahliye türleri, tahkimat uygulamaları, genel yapı, genel hazmat, kurtarma makinelerinin kullanımı eğitimi verildi. Ayrıca herhangi bir afet anında neler yapılacağı da anlatıldı. Böylece deprem anında ihtiyaç duyulabilecek ekipmanlar temin edilerek afetlere de hazırlık yapılıyor. - SİİRT