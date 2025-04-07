Siirt'te Yıldız Kızlar Voleybol Müsabakaları - Son Dakika
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Siirt'te Yıldız Kızlar Voleybol Müsabakaları

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Siirt, Yıldız Kızlar voleybol bölge müsabakalarına ev sahipliği yaptı. Şırnak birinci oldu.

07.04.2025 14:48
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Siirt, Yıldız Kızlar Voleybol müsabakalarına ev sahipliği yaptı

SİİRT - Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen Alt Yapı Mahalli Lig Yıldız Kızlar bölge müsabakalarına Siirt'in ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Siirt Kapalı Spor Salonu'nda yapılan Alt Yapı Mahalli Lig Yıldız Kızlar bölge müsabakaları, 3 gün boyunca heyecan dolu karşılaşmalara sahne oldu. Siirt'e Şırnak, Van ve Hakkari'den gelen yıldız kızlar voleybol takımları, şampiyonluk için mücadele etti.

Müsabakalar sonucunda, Şırnak Silopi Gelişim Faaliyetleri Spor Kulübü grup birincisi oldu. Bu sonuçla birlikte Şırnak ekibi, bölge yarı final şampiyonasında şehirlerini temsil etme hakkı kazandı.

Turnuvanın 3 gün sürdüğünü belirten Siirt Voleybol İl Temsilcisi Veysel Işıktaş, "İlimize Hakkari, Şırnak ve Van'dan takımlar gelmiştir. Siirt'le birlikte dört takımlı bir grup oluşmuştur. Üç gün boyunca burada maçlar yapılacaktır. Birinci olan federasyonumuzun belirleyeceği başka bir bölge yarı finallerine katılacaktır" dedi.

Takımının sonuna kadar savaştığını vurgulayan Siirtli Sporcu Kübra Nur Tepe, "Bugün kaybetmiş olabiliriz. Ama bu bir dahaki maçlarda kaybedeceğimiz anlamına kesinlikle gelmiyor. Umarım yarınki maçı, ondan sonraki maçı takımla birlikte alacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Hedeflerinin Şırnak'ı temsil etmek olduğunun altını çizen Şırnak Silopi Gelişim Faaliyetleri Spor Kulübü sporcusu Hatice Ömür, "İlk 16'ya kalmak istiyoruz. Bütün maçlarımızı kazanmak istiyoruz ve önümüzde büyük bir gelecek var. Onun için çok çabalıyoruz ve bütün oyuncularımıza güveniyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Siirt'te Yıldız Kızlar Voleybol Müsabakaları - Son Dakika

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