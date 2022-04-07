Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, Şirvan ilçesinde incelemelerde bulundu - Son Dakika
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Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, Şirvan ilçesinde incelemelerde bulundu

07.04.2022 14:41
Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, Şirvan ilçesinde incelemelerde bulundu

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, Şirvan ilçesine bağlı Oya, Kayahisar, Kesmetaş, Cevizlik ve Nallıkaya köyleri ile bunlara bağlı bazı mezraları ziyaret ederek, bir dizi temas ve incelemelerde bulundu.

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, Şirvan ilçesine bağlı Oya, Kayahisar, Kesmetaş, Cevizlik ve Nallıkaya köyleri ile bunlara bağlı bazı mezraları ziyaret ederek, bir dizi temas ve incelemelerde bulundu.

Köylerde incelemelerde bulunan Vali Hacıbektaşoğlu, vatandaşlarla görüştü ve sorunları yerinde gördü. Köy okulları ve jandarma karakollarını ziyaret etti. Köylülerle bire bir görüşen Vali Hacıbektaşoğlu kendisine iletilen sorunları tek tek not aldırarak, çözümü için yetkililere talimat verdi. Köy yollarının kalitesinin yükseltilmesi için uygun bir yerde konkesor şantiyesinin kurulması ve çalışmaların başlamasına karar verildi. Cevizlik ve Nallıkaya Jandarma Karakollarını ziyaret eden Vali Hacıbektaşoğlu, bu bölgede yürütülen güvenlik ve asayiş çalışmaları hakkında bilgi aldı. Güvenlik noktalarını da ziyaret eden Vali Hacbektaşoğlu buralarda nöbet tutan Mehmetçik ve güvenlik korucuları ile bir süre sohbet etti.

Vali Hacıbektaşoğlu'nun inceleme ziyareti, Nallıkaya Köyü ilkokulunda köylülerle birlikte yapılan iftarla sona erdi. İncelemelerinin ardından bir açıklama yapan Vali Hacıbektaşoğlu "Bu mübarek Ramazan gününde köylerimizde incelemeler yaptık. Vatandaşlarımızla görüşüp, onların Ramazanlarını kutladık ve sorunları hakkında bilgi aldık. Okullarımızı ve jandarma karakollarımızı da ziyaret ederek, öğrenci, öğretmen ve kahraman Mehmetçiklerimizle görüştük. Siirt'in, birlik ve beraberliğin, kardeşliğin ve huzurun, hoşgörü ile yoğrulduğu kadim bir şehir olduğunu huzur, güven ve istikrar ortamının daha da güçlendirilmesi, kırsalda yaşayan vatandaşlarımızın yaşam standartlarını ve refah düzeylerini yükseltmek için devletin her türlü imkanı seferber edilecektir" dedi. - SİİRT

Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, Şirvan ilçesinde incelemelerde bulundu
Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, Şirvan ilçesinde incelemelerde bulundu
Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, Şirvan ilçesinde incelemelerde bulundu
Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, Şirvan ilçesinde incelemelerde bulundu
Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, Şirvan ilçesinde incelemelerde bulundu

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Osman Hacıbektaşoğlu, Jandarma, Şirvan, Siirt, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, Şirvan ilçesinde incelemelerde bulundu - Son Dakika


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