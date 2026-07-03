Siirt Valisi Kemal Kızılkaya\'nın babası hayatını kaybetti

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya'nın babası Mehmet Kamil Kızılkaya, Ankara'da bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Mehmet Kamil Kızılkaya'nın vefat haberi ailesi, yakınları ve sevenlerini yasa boğarken, cenazenin 4 Temmuz Cumartesi günü Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki Karşıyaka Camisinde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi. - SİİRT