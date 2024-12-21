Siirtli Müteahhitler Sorunlarını Görüştü - Son Dakika
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Siirtli Müteahhitler Sorunlarını Görüştü

Siirtli Müteahhitler Sorunlarını Görüştü

Siirt'te müteahhitler, inşaat maliyetlerindeki artışları ve çözüm önerilerini tartıştı.

21.12.2024 17:45
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Siirt Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde bir araya gelen Siirtli müteahhitler, sorunlarını ele aldı.

Siirt Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Vekili Fuat Özgür Çalapkulu, inşaat sektöründe faaliyet gösteren müteahhitlerle bir araya gelerek sektördeki sorunları dinledi. Toplantıda, artan inşaat maliyetleri, beton ve kalıp fiyatlarındaki yükseliş, işçi ücretlerindeki artış gibi konular ele alındı. Başkan Vekili Çalapkulu, müteahhitlerin yaşadığı zorluklara dikkat çekerek, çözüm üretme noktasında Ticaret ve Sanayi Odası olarak destek vereceklerini ifade etti. Çalapkulu, "Müteahhitlerimiz, Siirt'in ekonomik ve sosyal kalkınmasında önemli bir role sahiptir. Sorunlarınızı biliyoruz ve bu sorunların çözümü için sizlerle birlikte çalışmaya hazırız" dedi.

Toplantıda, müteahhitlerin sektör içindeki zorlukları dile getirmesi ve dayanışma içinde hareket etme gerekliliği vurgulandı. Söz alan müteahhitler, inşaat sektöründe artan maliyetlerin kendilerini zor durumda bıraktığını belirtti. Müteahhitler, beton ve kalıp fiyatlarındaki artışların denetlenmesi gerektiğini ifade ederek, "Betoncular birleşmiş, kalıpçılar birleşmiş. Asgari ücret arttığında bu maliyetler direkt bize yansıyor. Türkiye'nin en pahalı betonunu alıyoruz. Artık biz de birlik olmalıyız" ifadelerini kullandı.

Müteahhitler, betonculara veya kalıpçılara karşı olmadıklarını, ancak sektör içindeki diyalogun artırılması gerektiğini kaydetti. Birlikte hareket ederek Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile görüşmek ve sorunlara kalıcı çözümler bulmak istediklerini vurguladı. - SİİRT

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Siirtli Müteahhitler Sorunlarını Görüştü - Son Dakika

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