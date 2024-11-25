Sıla'nın Teyzesinin Trajik İntiharı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Sıla'nın Teyzesinin Trajik İntiharı

Sıla\'nın Teyzesinin Trajik İntiharı

Elif Akyüz, yeğeni Sıla Yeniçeri'nin ölümü sonrası bunalıma girerek intihar etti.

25.11.2024 16:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'da şiddet ve istismar sonucu hayatını kaybeden 2 yaşındaki Sıla Yeniçeri'nin teyzesi Elif Akyüz, yeğeninin ölümünün ardından yaşadığı psikolojik bunalım sonucu intihar etti. Akyüz, Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen cenaze törenini ardından defnedildi.

Geçtiğimiz aylarda Malkara ilçesinde meydana gelen trajik olayda 2 yaşındaki Sıla Yeniçeri, annesi tarafından bırakıldığı komşunun çocuklarının şiddeti ve cinsel istismarına maruz kalmıştı. Ağır yaralanan Sıla bebek, 30 günlük yaşam mücadelesinin ardından 7 Ekim tarihinde hayatını kaybetmişti. Yeğeninin ölümünden derinden etkilenen teyzesi Elif Akyüz, bu süreçte zor günler geçirdi. Elif Akyüz, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Altınova Mahallesi'nde babasıyla yaşadığı evin 3. katından atlayarak intihar etti. Akyüz'ün cenazesi, hastane morgundan alındıktan sonra Süleymanpaşa ilçesindeki Yeni Cami'de ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Törene baba Latif Güler, abla Aslı Tatar, aile yakınları ve mahalle sakinleri katıldı. Büyük üzüntünün yaşandığı cenazede baba Güler ve abla Tatar gözyaşlarına boğuldu. Elif Akyüz'ün cansız bedeni Yenişehir Mezarlığı'na defnedildi.

Yeğenleri için vasilik davası açmıştı

Elif Akyüz, ölmeden önce yeğenleri Sıla ile 5 yaşındaki Sıla'nın ablasının velayetini alabilmek için vasilik davası açtığını ve 29 Kasım'da mahkeme olacağını ifade etmişti. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3-sayfa, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sıla'nın Teyzesinin Trajik İntiharı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Rutte’yi ağırladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Rutte'yi ağırladı
17:31 Aile hekimlerinden rapor artık ücretli alınacak Aile hekimlerinden rapor artık ücretli alınacak
17:08 İsrail ve Lübnan, savaşın bitmesi için bazı konularda anlaştı İsrail ve Lübnan, savaşın bitmesi için bazı konularda anlaştı
15:57 Meclis Başkanlığı’na sunuldu Yüz binlerce kişinin Genel Sağlık Sigortası prim borcu silinecek Meclis Başkanlığı'na sunuldu! Yüz binlerce kişinin Genel Sağlık Sigortası prim borcu silinecek
15:21 7 kişiyi katleden berberin dükkan camındaki yazı dikkat çekti 7 kişiyi katleden berberin dükkan camındaki yazı dikkat çekti
08:28 Arka Sokaklar’daki “tarikat“ sahnesi RTÜK Başkanı Şahin’i kızdırdı Arka Sokaklar'daki "tarikat" sahnesi RTÜK Başkanı Şahin'i kızdırdı
08:20 Gedson Fernandes taraftarın yanına giderek özür diledi Gedson Fernandes taraftarın yanına giderek özür diledi
07:46 17 yaşındaki genç yemek yerken başından vuruldu 17 yaşındaki genç yemek yerken başından vuruldu
07:41 AFAD’dan 13 kente turuncu, 25 kente sarı uyarı AFAD'dan 13 kente turuncu, 25 kente sarı uyarı
07:41 Minik Beşiktaş taraftarından maç sonu isyan Minik Beşiktaş taraftarından maç sonu isyan
07:20 Yok artık Arda: Dün akşam yaptıklarıyla Ancelotti’yi pişman etti Yok artık Arda: Dün akşam yaptıklarıyla Ancelotti'yi pişman etti
07:18 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Erdoğan başkanlığında toplanıyor Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Erdoğan başkanlığında toplanıyor
03:43 Malatya’da karda mahsur kaldıktan sonra kurtarılan 5 çobandan biri hastanede hayatını kaybetti Malatya'da karda mahsur kaldıktan sonra kurtarılan 5 çobandan biri hastanede hayatını kaybetti
02:17 Marmara Adası’nda mermer ocağında toprak kayması: 2 işçi yaşamını yitirdi Marmara Adası'nda mermer ocağında toprak kayması: 2 işçi yaşamını yitirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2024 17:57:58. #1.11#
SON DAKİKA: Sıla'nın Teyzesinin Trajik İntiharı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.