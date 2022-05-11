Silahını Temizlerken Yanlışlıkla Kendisini Vuran Yüzbaşı Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika

Antalya'nın Kaş ilçesindeki Hava Radar Üs Komutanlığı'nda görevli olan ve iddiaya göre silahını temizlediği sırada yanlışlıkla kendisini vuran Hava Yüzbaşı Muhammet Hakan Erkuş (35) yaşamını yitirdi. Erkuş'un cenazesi, memleketi Malatya'da toprağa verildi.

Hava Radar Üs Komutanlığı'nda görev yapan Hava Yüzbaşı Muhammed Hakan Erkuş, iddiaya göre, temizlediği sırada yanlışlıkla ateş alan tabancasından çıkan merminin vücuduna isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti. Cenazesi memleketi Malatya'ya getirilen Erkuş için bugün şehir mezarlığında tören düzenlendi. Cenaze törenine, Malatya Vali Yardımcısı Kenan Eskin, siyasi partilerin temsilcileri, askeri ve mülki erkan katıldı.

Erkuş'un cenazesi, öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi. Erkuş'un annesi Gülsen Erkuş gözyaşlarına hakim olamazken baba Levent Erkuş metanetini korudu.

CUMHURBAŞKANI İLE BİR ARAYA GELMİŞTİ

Hilal Erkuş ile 5 yıldır evli olan Muhammet Hakan Erkuş'un Asel isminde bir kız çocuğunun olduğu öğrenildi. 15 Temmuz darbe girişi sırasında Malatya 7. Ana Jet Üssü'nde askerlerine yakıt tankerlerinin vanalarını söktürüp anahtarlarıyla beraber toprağa gömdüren ve darbeyi önlemde önemli bir rol üstlenen Erkuş, 6 Ağustos 2017'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya gelmişti.