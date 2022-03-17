Silahla vurularak yaralanan köpek Patilik'te iyileşti - Son Dakika
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Silahla vurularak yaralanan köpek Patilik'te iyileşti

17.03.2022 10:29
Silahla vurularak yaralanan köpek Patilik'te iyileşti

Kocaeli'de silahla vurularak yaralandığı tespit edilen sokak köpeği, Patilik Mutlu Sokak Hayvanları Kasabasında başarılı bir operasyon geçirerek sağlığına kavuştu.

Kocaeli'de silahla vurularak yaralandığı tespit edilen sokak köpeği, Patilik Mutlu Sokak Hayvanları Kasabasında başarılı bir operasyon geçirerek sağlığına kavuştu.

Trafik kazası sebebiyle yaralandığı zannedilen sokak köpeği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Patilik Mutlu Sokak Hayvanları Kasabasında tedavi altına alındı. Veteriner hekimlerin yaptığı tetkikler neticesinde köpeğin trafik kazasında değil, silahla vurularak yaralandığı tespit edildi. Ayağında ciddi kırıklar bulunan köpek, başarılı operasyon geçirerek sağlığına kavuştu. Bursa Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı Bölümünden Prof. Dr. Hakan Salcı'nın desteğiyle uzman hekimler tarafından başarılı bir operasyon yapıldı.

Köpeğin durumu hakkında bilgilendirmelerde bulunan Prof. Dr. Hakan Salcı, "Trafik kazası şüphesiyle Patilik Mutlu Sokak Hayvanları Kasabasında tedavi altına alınan köpeğin hemen röntgen filminin çekildi, trafik kazasının olmadığı, ateşli bir silahtan çıkan saçma ile yaralandığı tespit edildi. Ameliyat gerçekleştirildikten sonra aldığımız röntgen görüntüsüyle plaka uygulayarak, kırık hattında uygulama yapıldı. Hastamızın bundan sonra hızla toparlandı" dedi.

Ameliyatı gerçekleştirilen sokak köpeğinin sağlığına kavuştuğu ve yaşadığı ortama geri bırakıldığı öğrenildi. - KOCAELİ

Silahla vurularak yaralanan köpek Patilik'te iyileşti
Silahla vurularak yaralanan köpek Patilik'te iyileşti
Silahla vurularak yaralanan köpek Patilik'te iyileşti

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Kocaeli'de silahla yaralanan sokak köpeği sağlığına kavuştu Kocaeli'de silahla yaralanan sokak köpeği sağlığına kavuştu

Sokak Hayvanları, Veteriner, Kocaeli, Köpek, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Silahla vurularak yaralanan köpek Patilik'te iyileşti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Silahla vurularak yaralanan köpek Patilik'te iyileşti - Son Dakika
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