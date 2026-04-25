Silahlı kavgada hayatını kaybeden adam toprağa verildi

25.04.2026 13:23  Güncelleme: 13:27
Kayseri'nin Talas ilçesinde çıkan silahlı kavgada vurularak hayatını kaybeden adam toprağa verildi.

Edinilen bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi Mevlana Caddesi üzerinde M.Ş. (48) ile Mustafa Demir (58) arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine M.Ş., yanında bulundurduğu tabancayla Mustafa Demir'ye ateş etti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Demir, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Şüpheli M.Ş. ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Demir, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Mustafa Demir'in cenazesi Hulusi Akar Cami'de öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenaze namazına Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Meclis Başkanı Abidin Özkaya ve vatandaşlar katıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Kayseri, Talas, Yerel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çamlıca’da tarihi merasim: 333 hafız icazet aldı, Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakara Suresi’ni okudu Çamlıca’da tarihi merasim: 333 hafız icazet aldı, Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakara Suresi’ni okudu
Trump toplantıda uyuyakaldı, alay konusu oldu Trump toplantıda uyuyakaldı, alay konusu oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2027’de Formula 1’e dönüyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2027'de Formula 1'e dönüyoruz
Görüntü Türkiye’den İki ailenin barış buluşmasında kıyamet koptu Görüntü Türkiye'den! İki ailenin barış buluşmasında kıyamet koptu
Aleyna Kalaycıoğlu ve Alaattin Kadayıfçıoğlu hakkında müebbet hapis istendi Aleyna Kalaycıoğlu ve Alaattin Kadayıfçıoğlu hakkında müebbet hapis istendi
Ünlü hamburgercide skandal olay Servis şoförü, kadın çalışanı evine götürüp... Ünlü hamburgercide skandal olay! Servis şoförü, kadın çalışanı evine götürüp...

13:20
Köylerine cezaevi yapılmasını istiyorlar: 200 dönümlük araziyi vermeye hazırız
Köylerine cezaevi yapılmasını istiyorlar: 200 dönümlük araziyi vermeye hazırız
13:04
Genç çiftin acı sonu Bugün düğünleri olacaktı, tuttukları evde ölü bulundular
Genç çiftin acı sonu! Bugün düğünleri olacaktı, tuttukları evde ölü bulundular
13:01
Artan fiyatlar sonrası iki üründe vergi sıfırlandı
Artan fiyatlar sonrası iki üründe vergi sıfırlandı
12:49
Yine aynı şehir yine aynı skandal: Vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler
Yine aynı şehir yine aynı skandal: Vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler
12:39
İçişleri Bakanlığı’ndan 81 ile okul güvenliği genelgesi
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile okul güvenliği genelgesi
12:20
Trump: İran, taleplerimizi karşılayacak bir teklif hazırlığında
Trump: İran, taleplerimizi karşılayacak bir teklif hazırlığında
