Silahlı kavgada hayatını kaybeden adam toprağa verildi

Kayseri'nin Talas ilçesinde çıkan silahlı kavgada vurularak hayatını kaybeden adam toprağa verildi.

Edinilen bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi Mevlana Caddesi üzerinde M.Ş. (48) ile Mustafa Demir (58) arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine M.Ş., yanında bulundurduğu tabancayla Mustafa Demir'ye ateş etti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Demir, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Şüpheli M.Ş. ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Demir, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Mustafa Demir'in cenazesi Hulusi Akar Cami'de öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenaze namazına Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Meclis Başkanı Abidin Özkaya ve vatandaşlar katıldı. - KAYSERİ